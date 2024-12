A keretösszeg kétharmadát már megpályázták a vállalati e-autó programban – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) a Facebook-oldalán szombaton. Hozzátették, hogy a beérkezett igénylések összege meghaladta a 20 milliárd forintot a hazai cégek flottáinak zöldítését ösztönző kiírásban. A több mint 4300 jelentkező közül mintegy 3400 gazdasági társaság megítélt támogatással és megkötött szerződéssel rendelkezik. A 30 milliárd forintos teljes forrásmennyiség több mint fele ezzel már gazdára talált. A nyertesek nagyjából harmadának mostanra ki is fizettek összesen 4,7 milliárd forintot.

A programban tisztán elektromos személygépkocsi, kisteherautó vagy kisbusz vásárlásához kérhetnek járművenként 2,8-4 millió forint állami hozzájárulást a magyarországi vállalatok. A lehívható összeg a járműkategóriához és az akkumulátor teljesítményéhez, a támogatható darabszám pedig a foglalkoztatotti létszámhoz igazodik. Egy cégre összesen akár 64 millió forint pályázati forrás juthat.

Az érdeklődést látványosan élénkítette a részvételi feltételek október végi könnyítése.

Újabban a 2022-ben alapított gazdasági társaságok is indulhatnak, bevételi elvárás nélkül, és akkor is, ha kérelmüket korábban valamiért visszavonták. A jelentkezők és az igényelt járművek száma, a kért támogatási összeg a módosítás óta a megelőző azonos időszakhoz képest egyaránt másfélszeresére nőtt a tárca tájékoztatása szerint.

Hangsúlyozták, hogy a tiszta és csendes járművek élhetőbbé teszik a településeket, üzemeltetésük-karbantartásuk olcsóbb fenntartóik számára. A legnagyobb szennyezők közé tartozó közúti közlekedés zöldítése fontos szerepet tölt be a klímacélok elérésében. A szektor károsanyag-kibocsátása tavaly csökkenőbe fordult Magyarországon – tették hozzá.

Az idén már csaknem 20 ezer tisztán elektromos gépkocsi állt forgalomba, és a leginkább környezetkímélő állomány 2020 eleje óta a kilencszeresére nőtt az országban. A kormány a vállalatok zöldautó-beszerzései mellett a vidéki töltőhálózat fehér foltjainak felszámolását is támogatja két programban összesen 60 milliárd forinttal – olvasható a minisztérium közösségi oldalán található posztban.