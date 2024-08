A világon több mint 40 millió ember tesztelte már a DNS-ét azóta, hogy az első genetikai genealógiai teszt 2000-ben mindenki számára hozzáférhetővé vált.

Most a hozzátartozóik megkeresésén túl az emberek új módon használják fel a teszteredményeiket, mégpedig más országok állampolgárságának kérelmezésére - számolt be összeállításában a The Guardian.

Turi King professzor, a Bath Egyetem Milner Evolúciós Központjának igazgatója elmondta:

Minél többen derítik ki a származásukat és azt, hogy kik a biológiai szüleik, annál többen tudják felhasználni ezt a bizonyítékot arra, hogy állampolgárságot kapjanak egy adott másik országban.

King, aki a BBC DNS Family Secrets című műsorának műsorvezetője is, úgy véli, hogy a felmenők DNS-tesztje a jövőben egyszerű és egyre szélesebb körben elterjedt módja lesz egyes britek számára a kettős állampolgárság megszerzésének.

Utalt arra, hogy évtizedeken keresztül a hajadon ír anyákat arra kényszerítették, adják örökbe gyermekeiket Nagy-Britanniába. Ennek következményeként szerinte az ír útlevelek, a velük járó uniós tagsággal együtt, valószínűleg a legkívánatosabbak között lesznek majd.

Írország külügyminisztériumának szóvivője megerősítette, hogy a leendő ír állampolgárok már elkezdték használni a DNS-bizonyítékot annak igazolására, hogy valamelyik szülőjük révén jogosultak az ír állampolgárságra, és ezzel az útlevelekre.

Richard Sayers, aki 2022-ben szerepelt a DNA Family Secrets című műsorában, az első britek közé tartozik, aki a DNS-adatbázisból származó bizonyítékot használta fel az uniós állampolgárság megszerzéséhez. Féltestvérét egy DNS-teszt segítségével találta meg, és kiderült, hogy apja ír származású.

„Azért mentem el a műsorba, mert fogalmam sem volt, hogy ki az apám, vagy honnan származik: anyám, aki már elhunyt, csak kitalált történeteket mesélt róla” - mondta Sayers, aki Liverpoolban született és nevelkedett, és korábban azt hitte, hogy egyetlen gyermek. Mint mondta, eleinte csak válaszokat akart.

Később azonban, a DNS-bizonyítékát felhasználva és apja segítségével tavaly sikeresen kérvényezte a brit bíróságoknál valódi származásának hivatalos igazolását. Ez aztán lehetővé tette számára, hogy ír útlevelet igényelhessen. Ennek birtokában pedig feleségével Spanyolországba költözött.

Tavaly a 44 éves Sarah Claxton, a brit csapat korábbi olimpikonja a DNS-vizsgálat segítségével kutatta fel amerikai apját, Kiderült, hogy Claxton apja révén indián őslakos. Most azt tervezi, hogy kijavíttatja születési anyakönyvi kivonatát, hogy kérelmezhesse az amerikai állampolgárságot.

Louisa Ghevaert brit családjogi ügyvéd elmondta, hogy havonta három-öt megkeresést kap olyan emberektől, akik jogi tanácsot kérnek arról, miként kérhetik a hiányos vagy pontatlan születési anyakönyvi kivonatuk kijavítását.

Tapasztalatai szerint szerint három fő oka van annak, hogy ügyfelei fel akarják tüntetni biológiai szüleik nevét a hivatalos dokumentumokban. Megosztást lát az örökösödési igényekkel előálló emberek, a személyes identitást keresők, valamint az állampolgárságot szerezni akarók között.