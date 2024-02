Az utasváró felől leválasztott folyosón keresztül lehet megközelíteni az új, tágas, összesen 85 négyzetméter alapterületű mosdóhelyiséget. Az automatán nyíló üvegajtó melletti előterében 24 rekeszes csomagtároló-szekrényt építettek be, továbbá innen nyílik a családi és akadálymentes mosdó is. Ebben a lehajtható pelenkázó mellett egy gyerekülőke és egy kisebb méretű, alacsonyabbra felszerelt wc is szolgálja a kisgyermekkel utazók komfortját. Az előtérből két oldalon forgóvillás beléptetőkapun keresztül érhető el a hatfülkés női, és a háromfülkés valamint három piszoárral felszerelt férfi illemhely.

Az utasmosdó mostantól a váróterem nyitvatartási ideje alatt, azaz hétfőtől-péntekig 0:00–0:55 és 2:40–24:00 óra között, hétvégén pedig éjjel-nappal az utasok rendelkezésére áll. A mosdóhasználat 300 forintba kerül, és készpénz mellett márciustól már a bankkártyás fizetési lehetőség is biztosított lesz.

A Déli pályaudvar felújított mosdója Kép: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

Az új utasmosdót a MÁV saját forrásból, nettó 279 millió forintból valósította meg, az építkezés négy hónapig tartott.

Az egykori Bisztró – már régóta kihasználatlan – területét építették át. A kivitelezés során különös gondot fordítottak a köröket ábrázoló színes mázas csempeburkolat bontására, mely Blaski János, Munkácsy-díjas festőművész és Miskei László festőművész alkotása.

A régi burkolat, amelyre nagyon vigyáztak Kép: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

A csempék óvatos bontását restaurátori eszközökkel, Nagy Gábor László restaurátor művész felügyelete mellett végezték el. A lebontott örökségvédelmi érték ideiglenesen, megfelelően védett helyen tárolva várja a mielőbbi visszaépítést.