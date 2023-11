Szeptember végén még nem vették tárgysorozatba az Országgyűlés vállalkozásfejlesztési bizottságának ülésén Balassa Péter jobbikos parlamenti képviselő javaslatát, amely szerint december 24-ét munkaszüneti nappá kellene nyilvánítani. Az ellenzéki politikus szerint a munkaszüneti napok számának növelése nem gyengítené a gazdaságot, a versenyképességet, mert az emberek más napokra is be tudják ütemezni a vásárlásaikat.

Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu szakszervezet elnöke az InfoRádiónak azt mondta, jelenleg mintegy 250 ezer ember dolgozik a kiskereskedelemben és az élelmiszer-kereskedelemben, ők és családjaik a mostani kezdeményezés érintettjei. Ők sok más munkakörrel ellentétben nem pihenhetnek a hosszú hétvégéken sem, gyakorlatilag egész évben nyitva vannak a boltok, így az érintett munkavállalók megérdemelnék azt, hogy december 24-én ne kelljen munkába állniuk.

Kiemelte,

az élelmiszer-kereskedelemben és több más kereskedelmi területen is munkaerőhiány van, ami jelentősen befolyásolja az egyes munkahelyeken a pihenőnapok, szabadnapok kiadását.

Bubenkó Csaba emlékeztetett, hogy a korábbi törvénymódosítás alapján megemelték a túlóraszámot, ami további terhet jelent a dolgozók számára.

A vasárnapi boltzár bevezetése 2015-ben hatalmas elégedetlenséget hozott.

Az üzletvezetők és a vásárlók is annyit panaszkodtak, hogy alig egy év elteltével az Országgyűlés visszavonta a törvénymódosítást. Bubenkó Csaba szerint a december 24. pihenőnappá nyilvánítása azért más, mert „a szeretet ünnepéről van szó”. A szakszervezeti elnök elmondta, hogy a vásárlók szemszögéből is készítettek egy felmérést, amely alapján kijelenthető:

a társadalom nem elutasító ezzel a felvetéssel kapcsolatban.



Bubenkó Csaba elmondta, levelet írtak Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszternek, aki azt válaszolta, hogy tudomása szerint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) következő ülésén napirendre kerül a kérdés. Arról is beszélt, hogy felméréseik alapján a kereskedelmi egységek nem zárkóznak el attól, hogy december 24-én zárva legyenek.

Egyetlen feltételük, hogy a kereskedelemben érintett munkáltatók egységesen tegyék meg ezt a lépést. Nem szeretnék, hogy előálljon az a helyzet egy ilyen döntés esetén, hogy az egyik bolt kinyit, a másik meg nem, mert akkor a zárva tartó üzletek versenyhátrányt szenvednek.

Emlékeztetett, hogy a kereskedelmi törvény alapján Magyarországon egy kereskedelmi vállalkozás akkor nyit ki és akkor zár be, amikor akar, ehhez nem kell kormányzati hozzájárulás.