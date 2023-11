Stagnált a brit gazdaság teljesítménye az idei harmadik negyedévben a brit statisztikai hivatal (ONS) pénteken ismertetett előzetes becslése szerint. Ez valamivel jobb eredmény a vártnál, az előrejelzések átlaga ugyanis a hazai össztermék (GDP) 0,1 százalékos negyedéves összevetésű visszaesését valószínűsítette a július és szeptember közötti időszakra, londoni pénzügyi elemzők várakozása szerint azonban a brit gazdaság az idei év végén és a jövő év elején így is technikai recesszióba kerül.

A második negyedévben 0,2 százalékkal nőtt a GDP-érték az első negyedévhez képest. Az ONS által ismertetett havi összevetésű adatok szerint szeptemberben 0,2 százalékkal bővült, augusztusban 0,1 százalékkal nőtt, júliusban viszont 0,6 százalékkal visszaesett a brit hazai össztermék értéke.

A statisztikai hivatal a pénteki adatismertetésben kiemelte, hogy a brit hazai össztermék 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor teljesítménye a harmadik negyedévben 0,1 százalékkal csökkent a második negyedévi stagnálás után – számolt be róla az MTI.

A termelőszektorok kibocsátása stagnált a július és szeptember közötti időszakban az előző negyedévvel összehasonlítva. Nagy-Britanniában – az EU-n kívüli legnagyobb európai gazdaságban – a hosszabb távra szóló előrejelzések sem valószínűsítik a reálgazdasági aktivitás mérhető élénkülését.

A Bank of England legutóbbi pénzügypolitikai jelentése – amely megjósolta az idei harmadik negyedévi stagnálást – a negyedik negyedévre is mindössze 0,1 százalékos növekedéssel számol a brit gazdaságban.

Ennél borúlátóbb előrejelzést mutatott be a harmadik negyedévi GDP-becslés pénteki ismertetése után az egyik tekintélyes londoni gazdasági elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR).

Bank of England: kamatemelés kamatemelés hátán

A ház szerint a Bank of England által 2021 decembere óta végrehajtott tizennégy kamatemelés – amelynek nyomán az alapkamat 0,10 százalékos mélységi rekordról 5,25 százalékra, 15 éves csúcsra emelkedett – a hitelköltségek emelkedése révén megterhelte a gazdasági aktivitást, és ez a nyomás várhatóan jövőre is érvényesül. A cég várakozása szerint ugyanis

a jegybank 2024 közepéig a jelenlegi szinten tartja irányadó kamatát, mielőtt fokozatos enyhítésbe kezdene.

A CEBR londoni elemzői ebben a környezetben arra számítanak, hogy a brit gazdaság az idei utolsó és a jövő évi első negyedévet technikai recesszióban tölti, vagyis e két negyedévben csökkenni fog a GDP-érték. A CEBR pénteki prognózisa 2023 és 2024 egészére is rendkívül gyenge, mindössze 0,5, illetve 0,4 százalékos éves GDP-növekedési ütemet valószínűsít a brit gazdaságban.