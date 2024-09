A német technológiai csoportnál 7000 állás volt veszélyben, ezeknek körülbelül a fele az autóiparban. Stefan Hartung, a Bosch főnöke most bejelentette, a jelenlegi gazdasági helyzet megnehezíti az előrejelzések készítését – írta meg a Bild.

Jelenleg senki sem tudja megbízhatóan megjósolni, hogy melyik területen milyen mértékű termelésre lesz szükség öt év múlva – mondta Hartung a Funke médiacsoport lapjainak. Szerinte nem zárható ki, hogy bizonyos a kapacitásokat csökkenteni kell.

A Bosch 2023-ban csak 2027-ig vállalt munkahelyi garanciát mintegy 80 000 németországi alkalmazottjának.

Továbbra is ehhez tartjuk magunkat – mondta Hartung. De azt is hozzátette: ha a teljes üzemeket már nem lehet gazdaságosan üzemeltetni, akkor „új helyzet” áll elő.