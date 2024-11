75 fős lesz a BKK-rendészet, és a buszvezetők is kapnak plusz feladatot

Már az önkomrányzati választások kampányában is hangsúlyosan szerepelt a BKK rendészetének megerősítés, amely szabad utat kapott, és jövő év január elsejével el is indul. Egyelőre 75 belsős és 20 külsős munkatárssal lesznek jelen a járatokon és a megállókban, de buszvezetőknek is jelentési kötelezettségük lesz, ha valakit a megállókban látnak aludni. Kiss Ambrus szerint nem a hajléktalanok vegzálása, hanm biztonságba juttatásuk a fő feladat.