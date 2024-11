A BKK folyamatosan kutatja az ügyfelek igényeit, és fejlesztéseit a visszajelzések fényében alakítja, hogy minél többek számára vonzóbb legyen a közösségi közlekedés – olvasható a vállalat közleményében. A társaság a jövőben szeretné megkönnyíteni a digitális jegy, illetve bérlet használatát, ezért továbbfejleszti az alkalmazásban jelenleg is elérhető „metró” gombot. A jövőben a felszíni járműveken is használható, úgynevezett „felszállok” gomb a bérleteken, valamint a napijegyeken is megjelenik, és mind az alkalmazásból, mind a widgetből elérhető lesz. Az új funkció – amely várhatóan decembertől lesz használható – lényege, hogy

nincs szükség kódbeolvasásra, felszálláskor elég csak rákattintani a „felszállok” gombra, majd kiválasztani az aktuális járatot, és megjelenik a mozgó ábra, amelyet elsőajtós felszálláskor a járművezetőnek, illetve a metróbejáratnál ellenőrzés esetén szükséges felmutatni.

A fejlesztés bevezetésével párhuzamosan a társaság a tervek szerint fokozatosan, több lépésben kivezeti a járműveken található, NFC-vel ellátott jegyérvényesítő matricákat, a helyükre pedig visszatérnek a hagyományos QR-kóddal ellátott verziók. Ennek elsődleges oka, hogy a járművek külső felületén is megtalálható NFC-s matricák extrém időjárási körülményeknek vannak kitéve, ezért a hagyományos matricákhoz képest könnyebben rongálódnak, pótlásuk pedig komoly plusz költséggel jár. Emellett az utasoknak csupán elenyésző százaléka használja az NFC-s jegyérvényesítési módot, a BKK számára pedig kiemelten fontos, hogy nemzetközi jógyakorlatokat is figyelembe véve folyamatosan tesztelje a különböző digitális fizetési megoldásokat, és az ügyfélvisszajelzések, valamint a használati szokások fényében döntsön azok kiterjesztéséről vagy esetleges visszavonásáról.

A társaság folyamatosan cseréli a nem megfelelő állapotú matricákat hagyományos QR-kódos verziókra,

és felhívja a figyelmet arra, hogy a matricákat csak az eseti jegyeknél kell használni a jegyérvényesítéshez, hiszen a bérlettel utazóknak pusztán ellenőrzés esetén kell felmutatni a bérletet.