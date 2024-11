A Fővárosi Törvényszék végkielégítés kifizetésére és a perköltség megtérítésére kötelezte a Belső-Pesti Tankerületi Központot és a legtöbb pontban a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium kirúgott tanárainak adott igazat. A tanárok követelése 35 millió forint volt, ebből 27 millió forintot ítélt meg a bíróság. A bíró szerint a kölcseys tanárok kirúgása aránytalan volt. Az ítélet nem jogerős. A feleknek 15 napjuk van fellebbezni – írta meg a Telex.

Törley Katalin, Sallai Katalin, Palya Tamás, Ocskó Emese és Molnár Barbara a közalkalmazotti jogviszonyuk jogellenes megszüntetése és az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése miatt indított pert a tankerület ellen, hivatkozva a véleménynyilvánítás szabadságára. Őket ugyanis azért bocsátotta el a Belső-Pesti Tankerületi Központ, mert többször is részt vettek a polgári engedetlenségben. A pedagógusokat a Magyar Helsinki Bizottság civil jogvédő egyesület képviselte a perben.

A bíróság szerint a rendkívüli felmentés aránytalan szankció volt.

A tanárok a véleménynyilvánítási jogukkal éltek, egy jobbító szándék vezérelte őket – mondta indoklásában a bíró. Ettől még nem volt jogszerű a munkabeszüntetésük, de ez utóbbi érv mégis olyan méltányolandó szempont, amit a munkáltatónak értékelnie kellett volna.

A bíró szerint a tanárok szándékosan tagadták meg a munkát, de azt, hogy ez jelentős mértékű kötelezettségszegés volt-e, jobban meg kellett vizsgálniuk. Végül arra jutottak, hogy a jelentős mérték nem valósult meg. A bíró szerint a tankerületvezetőnek tudnia kellett arról, miért szüntették be a munkát a tanárok, már csak azért is, mert ők engedetlenségi nyilatkozatokat töltöttek ki, amiket elküldtek a tankerület képviselőjének. A bíró szerint nincs ok-okozati összefüggés az okozott hátrány és a tanárok védett tulajdonsága között, tehát a bíróság szerint, ha a tankerület érvelését veszik alapul, akkor nem csak a kirúgott tanárok jogviszonyát kellett volna megszüntetniük. Az egyenlő bánásmód sérelmét viszont nem állapította meg a bíróság.

Június közepén a karinthys tanárok keresetét elutasította a bíróság.

A Kölcsey Gimnázium tanárai 2022 októberében alapítottak pertársaságot. A tanárok pere még tavaly áprilisban kezdődött el, mert szerintük a kirúgásuk aránytalan és eltúlzott volt, álláspontjuk szerint a tankerület a kirúgásokkal meg akarta félemlíteni a pedagógusokat. A tankerület szerint viszont a tanárok kirúgása nem irányult a véleménynyilvánításuk elfojtására. A tankerület Telexnek küldött akkori válasza szerint az érintett tanárok felmentése indokolt volt, mert a tanárok írásbeli figyelmeztetés után is többször megismételték „jogszerűtlen cselekedetüket”.