Joe Biden amerikai elnök szerint sok havi intenzív diplomáciai erőfeszítés sikere az Izrael és Hamász között elért tűzszüneti megállapodás és a túszokról kötött alku. Az elnök a Fehér Házban tett nyilatkozatban üdvözölte a Dohában közvetítők révén elért diplomáciai áttörést.

Hangsúlyozta:

„a megállapodás leállítja a harcokat Gázában, megnöveli a nagyon szükséges humanitárius segítséget a palesztin civileknek, és a több mint 15 hónapja fogságban tartott túszokat újra egyesíti családjaikkal”.

A Financial Times tudósítása szerint Biden úgy fogalmazott: a dohai egyike volt a legkeményebb tárgyalásoknak, amelyet valaha is tapasztalt.

Az elnök kifejtette, hogy az eredmény nem pusztán a Hamászra helyezett óriási nyomásnak, a „térségi egyenletet megváltoztató" libanoni tűzszünetnek és Irán meggyengülésének köszönhető, hanem a kitartó amerikai diplomáciának is. Egyben jelezte: a tűzszünetről szóló tárgyalások azt követően indultak, hogy 2024. május 31-én közzétettek egy javaslatot, a harcok leállítására vonatkozó többszakaszos tervet, amit az ENSZ Biztonsági Tanácsa ellenszavazat nélkül támogatott.

Az elnök elmondta, hogy

a kétszakaszos megállapodás első része hat hétig tart, teljes tűzszünetet ír elő, az izraeli haderő kivonulását a Gázai övezet lakott területeiről, valamint a túszok egy részének, nőknek, időseknek és sebesülteknek az elengedését is.

Az első körben elengedett túszok között amerikai-izraeli kettős állampolgárok is vannak.

Szijjártó Péter: A magyar állampolgárságú túsz is hazatérhet A gázai túsz- és tűzszüneti megállapodás nagyon jó hír, hiszen ez a megállapodás a világ egyik háború sújtotta térségében hozza közelebb a békés élet lehetőségét az ott élő emberek számára, ráadásul ennek a megállapodásnak kifejezetten pozitív hatása lesz a globális biztonságra is - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalára feltöltött bejegyzésben. Arra hívta fel a megállapodás valamennyi szereplőjét, hogy a megállapodás valamennyi szakaszát teljeskörűen hajtsák végre. Ez pedig végre megnyitja az utat arra, hogy a még fogságban lévő magyar állampolgárságú túsz is visszatérhessen családjához - írta.

Jelezte, hogy a tűzszünet első, hathetes szakaszát követő második szakasz számos részletét még ki kell dolgozni, de hozzátette, hogy amennyiben az erről szóló egyeztetések hat hétnél tovább húzódnának, akkor az életbe lépett tűzszünet meghosszabbodik.

Joe Biden nyilatkozatát követően a külügyminisztérium szóvivője kitért arra, hogy a tárgyalások lezárásában szerepe volt a jövő héten hivatalba lépő leendő Trump-adminisztráció tagjainak is.

Nem is tudom, nem példa nélküli-e az, hogy egy távozó és egy hivatalba lépő adminisztráció elnöki megbízottai ugyanazon asztalnál üljenek ilyen súlyú tűzszüneti megállapodásról szóló tárgyalások során

- fogalmazott Matthew Miller.