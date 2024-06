Csak a covid miatti lezárások okozta 2020. tavaszi teljes leállás negyedévében vettek fel kevesebb pénzt bankkártya kiadó automatákból a magyarok az elmúlt 15 évben, mint idén az első negyedévben: az év első három hónapjában mindössze 20,6 millió esetben vettünk fel pénzt az automatákból. Ez a tranzakciószám 480 ezerrel, 2,3 százalékkal kevesebb, mint amit 2023 tavaszán mért a Magyar Nemzeti Bank.

A jegybanki statisztika szerint az idei év első három hónapjánban a készpénz felvételek értéke is 12 negyedéves mélyponra zuhant: az automatákból felvett pénz értéke nem érte el a 2 100 milliárd forintot.

Egyre inkább vásárlásra használjuk a bankkártyát

Eközben a bankkártyás vásárlások darabszáma éves szinten 10,4 százalékkal növekedett és meghaladta a 407 millót, ami azt jelenti, hogy húszszor több alkalommal kerültek elő a pénztárcákból a bankkártyák azért, hogy az ügyfelek azokkal boltokban fizessenek, mint ahányszor készpénzfelvételi tranzakcióra használták plasztikokat. Öt évvel ezelőtt, 2019 tavaszán a bankkártyás vásárlások darabszáma csak nyolcszorosa volt a készpénz felvételi tranzakciók számának. Ha pedig a tranzakciók értékét tekintjük akkor még komolyabb változás tapasztalhatunk öt éves időtartamban. 2019 első negyedévében 1 900 milliárd forintot meghaladó értékű készpénzfelvétel történt a bankautomatákból, ezzel szemben a bankkártyás vásárlások összege nem érte el az 1 425 milliárd forintot, azaz több készpénzt vettünk magunkhoz, mint amekkora összeget kártyákkal a boltokban fizettünk. Idén tavasszal ugyanakkor már 3 720 milliárd forintot fizettünk ki bankkártyával a pénztáraknál miközben a készpénz felvételek értéke - ahogy már jeleztük - nem érte el a 2 100 milliárd forintot, azaz manapság már a kártyákkal a boltokban elköltött összeg közel 80 százalékkal meghaladja a készpénzfelvételek értékét.

A változás egyértelműen igazolja azt, hogy a covid miatt létrejött digitális átállás kitart: akik megtapasztalták a készpénzmentes fizetés kényelmét, azok nem, vagy nem teljesen tértek vissza a korábbi gyakorlatukhoz, amikor fizetésnap után kiszedték a pénzüket az automatákból.



Az automatákból kivett pénz 40 százalékát más fizeti be

Még döbbenetesebb változást mutat, ha készpénz felvételek és a készpénzt befizetések arányának változását vizsgáljuk. Az idei első negyedévben már már több mint 3,7 millió esetben fizettek be az emberek ATM-készülékeken keresztül pénzt a számláikra. Ez 18 százalékkal magasabb összeg, mint egy évvel ezelőtt és természetesen történelmi rekordot jelent.

A készpénzbefizetések értéke idén az első negyed évben ugrotta át a 800 milliárdos határt, közel 807 milliárd forint értékben tettünk bankjegyeket a készpénzkiadó automatákba.

Itt nem is nagyon érdemes öt éves időtartamra visszatekinteni, hiszen az ATM-es készpénzbefizetés lehetősége tömegesen csak 2018-tól él, a megoldás használata az elmúlt években gyorsult fel. Az azonban így is beszédes hogy két évvel ezelőtt az atm-es készpénzbefizetések értéke nem érte el a készpénz felvételek összegének 24 százalékát, s tavaly is csak az automatákbólk kivett összg 30 százalékát tette ki az ATM-ekbe befizetett összeg, addig idén tavasszal már a befizetett összeg az automatákból kivet pénz 38,5 százalékát teszi ki. Ez annak a fényében fontos, hogy egyre több olyan készpénzkiadó automata működik Magyarországon, amely a befizetett pénzt - annak szigorú ellenőrzése után visszaforgatja - és a készpénz felvevő ügyfeleknek kiadja. A visszaforgatásnak köszönhetően csökken a készpénzlogisztika költsége, és minimalizálható annak veszélye, hogy fizetésnapon kifogy az automatákból a kiadható készpőénz.

Nincs érv az ingyenes készpénzfelvétel emelése mellett

Fontos azt is látni, hogy az egy tranzakcióra jutó átlagos készpénz felvételi összeg lényegében három éve 100-103 ezer forint között stagnál. Ez egyrészt azt jelzi, hogy egyes híradásokkal szemben az átlagembernek nem hiányzik a havi maximum 150 ezer forint értékű ingyenes készpénzfelvételi limit emelése. (A banki automaták zöme ma már egyszeri készpénzkivételnél 150-200 ezer forint felvételét teszik lehetővé még más bank ügyfeleinek kártyáira is - egyedül az OTP ATM-jei adnak ki maximum 100 ezer forintot más pénzintézet által kiadott kártyákra, azaz egyetlen tranzakcióban fel lehetne venni az ingyenes összeget.)

A másik oldalon pedig az a tény, hogy

az automatákba befizetett átlagos összeg ma már több, mint kétszerese a készpénzfelvételek összegének - az idei első negyévben átlagosan 216 000 forintot fizettünk be automatákon keresztül - szintén annak a bizonyítéka, hogy az emberek egyre inkább a bankkártyájukkal akarnak fizetni.

S a digitális fizetésben újabb erősödést okozhat, ha szeptember 1-jétől a bolti pénztárakban qr-kód segítségével akár bankkártya nélkül is közvetlenül a bankszámlánkról fizethetjük az áruk és szolgáltaátok ellenértékét az azonnali fizetési rendszerben.

Persze, készpénzkiadó automatára ezután is szükség lesz, hiszen a készpénz befizetési tranzakciók száma még mindig kevesebb mint a 20 százaléka azoknak a tranzakcióknak, amikor a bankártya tulajdonos készpénzt vesz ki a készülékekből.