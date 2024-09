Az étkezési minőségű alma mennyisége a várakozások szerint 90–100 ezer tonna körül alakul, míg ipari almából 220–240 ezer tonnányi szedhetnek, így

mintegy 150 ezer tonnával kevesebbet takarítanak be az almából, mint tavaly, ez a mennyiség pedig még a magyarországi fogyasztásra sem lesz elegendő

– írja az Népszava.

Az étkezési alma igénye 110 ezer tonnára, míg a feldolgozói kapacitás 400 ezer tonnára tehető - derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet összefoglalóját.

A léalma nettó felvásárlási ára a napokban kilogrammonként, 75–80 forint között szóródik, ami a tavalyi közel duplája. Az étkezési alma esetében pedig 25–35 százalékos termelőiár-növekedés várható.

A gyengébb termés hátterében több tényező áll:

2023-ban viszonylag jó szüretnek örülhettek a gazdák, a fák terheltebbek voltak, ami, a rosszabb kondíciójú ültetvényeknél, az idén, egy eleve gyengébb virágzásban és termésben ütött vissza.

Jelentős terméskiesést okoztak az időjárási károk, melyekből idén több is akadt. Az egyik legmarkánsabb a nyári, aszályos időszak volt.

A helyzetet rontja az is, hogy az Európai Unióban (EU) is gyengébb a termés az átlagosnál: a tervezett 11,5 millió tonna helyett, vélhetően, alig 10,2 millió tonna jön össze, ez pedig, várhatóan, uniós szinten is hatással lesz a felvásárlási árak további alakulására.

A fogyasztók igencsak kellemetlen meglepetéssel találkozhatnak majd a polcok előtt állva.

Nem néz ki ennyire rosszul se az őszibarack, se a szilvaszezon, ami annak köszönhető, hogy a fagykárok elkerülték ezeket a gyümölcsöket.

A betakarítási szezon a szilvánál is 2–2,5 héttel korábban kezdődött a szokásosnál. A jelenlegi információk szerint 50–60 ezer tonna között lesz a termés, ami meghaladná a korábbiakat, hiszen az elmúlt 4 évben, átlagosan, 45 ezer tonna körüli szilvát tudtak szedni a gazdák.

A nagybani piacon a szilva ára, fajtáktól függően, kilogrammonként 350–420 forint volt a napokban, míg egy éve ilyenkor 350–380 forintos árak voltak jellemzők.

Az őszibarack esetében is majdnem mindenhol 2-3 héttel korábban kezdődött a szezon. A nagy meleg miatt sokkal gyorsabban is érik a gyümölcs, ami azt jelenti, hogy a szezon 3-4 héttel korábban érhet véget a tavalyinál. A mostani árak - a szilvához hasonlóan - itt is a tavalyinál jobb termés reményét tükrözik.

A Budapesti Nagybani Piacon az őszibarack termelői átlagára 13 százalékkal volt alacsonyabb 2024 24–33. hetében, mint egy évvel korábban.

Így az őszibaracknál a sárga húsú fajtáknál az I. osztályú áru 800-900 forint kilogrammonként, a fehér húsú 600-700 forint között értékesíthető.

A hazai, I. osztályú nektarin kilogrammonként 600-780 forintért cserél gazdát.