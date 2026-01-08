A Kormányinfó ideje alatt hozta nyilvánosságra gyorsjelentését a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), miszerint az államháztartás központi alrendszere tavaly 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárt. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 5500,1 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 7,3 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 245,9 milliárd forintos hiányt mutattak.

Ez azért tűnik borzasztónak, mert november végéig az államháztartás központi alrendszere még 4070,4 milliárd forintos hiánnyal zárt, így november végétől (4070,4 milliárd) december végéig (5738,7 milliárd) 1700 milliárd forint hiányt generált a magyar államháztartás. A gyorsjelentés számai alapján kiderült az is, hogy az eredeti célokat több mint 1600 milliárd forinttal, míg az év végén utoljára módosított hiánycélt is közel 700 milliárddal múlta felül a tényleges hiány.

Az Economx a Kormányinfón megkérdezte Gulyás Gergely kancelláriaminisztert, mi is történt 2025 végén a magyar államháztartással.

A miniszter elmondta, a hiányt százalékban számoljuk, mert ha egy államnak nagyobb a GDP-je, akkor akár a hiány is nagyobb lehet, így szerinte „a hiánnyal összegszerűen foglalkozni nem feltétlenül szakszerű”. Mindenesetre a kérdés szerinte is az, hogy az 5 százalékos hiánycél megvalósult, vagy nem. Erre nem tért ki az NGM gyorsjelentése sem, és a miniszter is úgy fogalmazott, hogy a végleges adatok márciusra állnak majd rendelkezésre.

De a Nagy Márton vezette nemzetgazdasági minisztérium előrejelzése szerint

az 5 százalékos hiánycélnak a költségvetés megfelelt, sőt, „egy kicsivel kedvezőbbet is prognosztizálnak”.

Arról is beszélt, hogy a decemberi 1700 milliárd forintos államháztartási hiány olyan technikai részletek miatt alakult, mint például hogy az Európai Unió nem decemberben, hanem január első heteiben utal hazánknak.

De ennek semmilyen jelentősége – fogalmazott a miniszter, aki szerint a pénzforgalmi hiányszámok megjelenésére nem reagált a piac sem, a magyar gazdasággal kapcsolatos kilátások nem romlottak. A kérdésünkre megerősítette, a jelenlegi tudásuk szerint nem kell változtatni a 2026-os költségvetésen, és ezt mondja a Költségvetési Tanács is.