Csaknem fél évtizede adott már a lehetőség, mégis kevesen tudják, hogy a behajthatatlan követelésekre megfizetett áfát is visszaigényelhetik az adóhatóságtól. Ráadásul az eljárás nem bonyolult, és a legtöbb esetben sikeresen zárul.

A nemfizető partnerek felé fennálló követelések azon túl, hogy jelentős többletadminisztrációt generálhatnak, mint például a felszámolási, végrehajtási eljárások megindítására, gyakran végül meg sem térülnek- írja a Növekedés.

Ilyen esetekben a vállalkozások ráadásul a követeléseket terhelő - általában 27 százalékos - áfát is bukják, ha nem ismerik a lehetőséget a behathatatlan követelések áfájának visszaigénylésére vagy nem élnek vele.

A cikkből kiderült, hogy

az Áfa törvényben már 2020. január 1-től szerepel, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén az adó alapja utólag csökkenthető a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészének vagy részének adót nem tartalmazó összegével és így a követelés kapcsán megfizetett áfa összege az adóhatóságtól visszakérhető (attól függetlenül, hogy az adott követelést a könyvekből akár korábban már kivezették).

Ennek köszönhetően, ha az eladott termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke nem is térül meg, legalább az arra jutó, korábban a NAV-nak megfizetett áfa visszajöhet.

Ez egy 100 milliós követelés esetében akár 27 millió forintot is jelenthet.

Az áfa visszaigénylése mindenekelőtt akkor lehetséges, ha

az adott követelés áfa szempontjából is behajthatatlannak minősül,

a behajthatatlanságot alátámasztó dokumentumok rendelkezésre állnak,

az egyéb jogszabályi feltételek teljesülnek (például a behajthatatlanság ténye biztos, a partner értesítése megtörtént).

Fontos számolni azzal is, hogy az áfa visszaigénylés nagy valószínűséggel adóhatósági ellenőrzést von maga után, ugyanakkor az adóalap-csökkentés az elévülési időn belül önellenőrzés keretében lehetséges.

A követelés elévülését követően pedig akkor van lehetőség az áfa visszaigénylésére, ha az elévülési időn belül következik be olyan ok, ami a behajthatatlanságot indokolja. Ekkor viszont nem önellenőrzéssel, hanem az úgynevezett különös adóvisszatérítés szabályai szerint lehet a behajthatatlan követelést terhelő áfát az adóhatóságtól visszakérni, ami némileg bonyolultabb folyamat, de mindenképpen érdemes élni ezzel a lehetőséggel is.