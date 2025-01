Texas államban 85 éves kor felett kétévente kell megújítani a jogosítványt. Thomas „Ed” Davis azonban 101 évesen is úgy érezte, hogy szüksége van a papírra. A második világháborúban és koreai háborúban is szolgáló veterán simán vette az akadályt, így továbbra is vezethet – írta meg a Totalcar.

Az államban nem nehéz jogosítványhoz jutni, ki kell tölteni egy nyomtatványt, aztán mindössze egy kis papíron szereplő szöveget kellett elolvasni, amiből ellenőrzik a kérvényező látását.

Davis a közelmúltban már kedvenc pickupjával, egy Chevy Silverado GMT800-assal ment fáért. Davis egyébként nem a legöregebb a családban, aki megújította a jogosítványát: a testvére 103 évesen frissített.

Az idős sofőr tisztában van vele, hogy már messze nem olyan ügyes és gyors reflexű sofőr, mint egykor, és ezt figyelembe is veszi, a környéken közlekedik, és elmondása szerint mindig kicsivel lassabban hajt, mint a maximális megengedett sebesség.