Hétfőn késő délelőtti órákig legfeljebb csak néhol, majd ezt követően már egyre többfelé várható zápor, zivatar kialakulása az országban. Az egész országra sárga figyelmeztető jelzést adtak ki, a déli vármegyékbe a narancssárga jelzés van érvénybe.

A zivatarokat általában viharos széllökés (> 60 km/h), apró szemű jég, valamint felhőszakadás (> 30 mm) kísérheti.

Elsősorban a Dunántúl északi felén az egymást követő, illetve adott pont felett többször képződő zivatarok miatt lokálisan és rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordulhat. A késő délutáni, kora esti órákban nagyobb eséllyel a déli, délkeleti tájakon heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe szerveződve észak, északkelet felé haladhatnak. A rendszer elsődleges veszélyforrása az esetleges erősen viharos (> 90 km/h) szélroham lesz, de nagyobb méretű jég (> 2 cm), valamint felhőszakadás (> 30 mm) is társulhat hozzá. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, keleten lesz melegebb.

A zivatartevékenység éjszaka is folytatódik - figyelmeztet a HungaroMet.

Kedden egy fölénk helyeződő magassági örvény határozza meg időjárásunkat. Hatására intenzív gomolyfelhőképződésre, többfelé kialakuló záporokra, zivatarokra készülhetünk, melyeket helyenként felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kísérhetnek. A Dunától keletre a nyugati-délnyugati, a Dunántúlon az északnyugati szél lesz élénk, erős. A legmelegebb órákban 20-26 fokot mutathatnak a hőmérők.

Szerdán több lesz a napsütés, már csak helyenként alakulhat ki zápor, zivatar. A nyugatias szél mérsékelt, időnként élénk lesz. Délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.

Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep. Zápor, zivatar csak néhol fordulhat elő. A szél főként a Dunántúlon és északon-északkeleten támadhat fel. 25 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk.

Pénteken folytatódik a napos, nyári idő. Záporok, zivatarok helyenként északon, északkeleten lehetnek. A szél csak zivatarok környezetében erősödik meg. A csúcshőmérséklet 26-32 fok között alakulhat - közölte az Időkép.