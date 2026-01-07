Pár napja maga alá temette – és temeti most is – az országot az a nem mindennapi méreteket öltő hótakaró, amely a meteorológiai jelentések nyomán ritkán látott jelenség télen is. Mindez többek között a hazai közlekedés működőképességét a közutaktól a tömegközlekedésig meglehetősen próbára tette, már kedden is.

Ahogy arról beszámoltunk, a HungaroMet egyes térségekben nagyobb mennyiségű, akár 20 centimétert meghaladó friss hóra, máshol a hófúvásra és a hótorlaszok kialakulására figyelmeztetett előrejelzésében.

Hétvégére azzal számolnak, újabb csapadék és erős fagy várható:

péntek reggel a kevésbé felhős tájakon -15, sőt -20 fok köré is lehűlhet a levegő.

A hazai havazás úgy megborította a MÁV-ot, hogy váltóhibák lassítják a vonatokat, így több vonal is 10–40 perces késésektől sínylődik. A Mávinform szerdai tájékoztatása szerint még pótlóbuszokat is bevetnek.

A MÁV-csoport szerdán azt közölte, a havazás és a télies útviszonyok miatt a Volán-buszok több vonalon késnek, egyes járatok pedig nem közlekednek, vagy kihagynak megállókat.

Ezenfelül kedd estétől leállították a magyar-szlovén határon a kamionforgalmat az erős havazás miatt, így a kamionstop értelmében csak az autók léphetik át ott a határszakaszt.

Fejlemények az operatív törzstől: itt a vörös kód

A hóhelyzet miatt összehívott operatív törzs legutóbbi ülése utáni sajtótájékoztatón a rendvédelem munkatársa kijelentette: a lakosság ellátása élelmiszerek és gyógyszerek terén is biztosított, közúton minden település megközelíthető egy borsodi útszakasz kivételével. A közszolgáltatások ideiglenes leállásai ezrével történtek országszerte, mind a víz-, mind a gáz-, mind az áramellátás terén. A katasztrófavédelmet, a tűzoltókat több száz esetben riasztották, a mentők több mint négyezer esete kedden már rekordot döntött. A rendőrség szintén számos helyre kivonult a havazás miatti balesetekhez is.

Havazás 2026. január 6-án Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Mint jelezték, akár 20-25 centiméternyi hó is hullhat. A törzs azt kérte az önkormányzatoktól, „lássák el jogszabályban foglalt feladataikat”, tegyék lehetővé iskolák, kórházak, patikák megközelíthetőségét. A központi szolgálatok a honvédségtől a közlekedési társaságokon át a közútkezelőkig teljes kapacitással dolgoznak a rendkívüli hóhelyzet közepette – ismertették. Az autóval közlekedőket arra intették, csak indokolt esetben induljanak el, de aki teheti, ne tegye.

Annak a veszélyét is kiemelték, hogy akit a téli sportok űzése csábítana, az ne tegye, vagy várja meg a tartós fagyokat, és csak ott, ahol ez megengedett.

Fülöp Attila gondoskodáspolitikai államtitkár arról beszélt, a szociális biztonság fenntartásról gondoskodik az állam.

Különleges intézkedésekre is szükség van, ezért reggel 8-tól elrendelték a vörös kód jelzést

– számolt be, majd arról beszélt, ennek az eljárásnak a lényege az élet védelme a segítő szakmákban, így menedéket nyújtanak a hajléktalanoknak a hideg elől. A Belügyminisztérium államtitkára azt is elmondta, a vész esetén hívható diszpécserszolgálat is a vörös kód részét képezi.

Előbb-utóbb mindenhova odaérnek a hókotrók

„A rég nem látott havazás a szokottnál is több feladatot jelent”, ezt már Karácsony Gergely szögezte le posztjában, aki megköszönte a megfeszített munkát, majd arról számolt be,

teljes kapacitással, a meghatározott prioritási rendben halad a hóeltakarítás, ennek megfelelően előbb-utóbb mindenhova odaérnek a hókotróink, az elsőbbség a közösségi közlekedéséé.

A főpolgármester szavai alapján „a reggeli jelentés szerint a főutak és buszvonalak járhatók, van, ahol még kicsit havasabb, van, ahol latyakos, de mind járható. A BKK-nál a villamosváltók eltömődése okoz helyenként sziszifuszi munkát és átmeneti fennakadásokat, ezen is folyamatosan dolgozunk, mindenki maximális erőfeszítéssel teszi a dolgát”.

Azt is elmondta, az egyik BKV-buszon rosszul lett egy utas, akit a buszvezető újraélesztett, míg ki nem ért a mentő. Ezután a kormány kritikáit bírálta, s gunyorosan azt mondta: azt nem tudja megígérni, hogy a hópelyheket már a levegőben elkapja.