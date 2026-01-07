A havazás miatt a szlovén hatóságok kedd este ideiglenesen lezárták a kamionforgalom elől a magyar-szlovén határátkelőket, ezért a rendőrök parkolókba terelik a teherjárműveket - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Gábor László azt mondta: a szlovén hatóságok intézkedése miatt a magyar oldalon a rendőrök kamionparkolókba terelik a teherjárműveket. A személygépkocsik továbbra is igénybe vehetik a határátkelőket.
A zaol.hu információja szerint
a szlovén belügyminisztérium intézkedése 20 órától lépett életbe, és a lezárás az M70-es autópálya Tornyiszentmiklós-Pince átkelőjére, valamint a rédicsi határátkelőre vonatkozik.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!