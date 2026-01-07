Gábor László azt mondta: a szlovén hatóságok intézkedése miatt a magyar oldalon a rendőrök kamionparkolókba terelik a teherjárműveket. A személygépkocsik továbbra is igénybe vehetik a határátkelőket.

A zaol.hu információja szerint

a szlovén belügyminisztérium intézkedése 20 órától lépett életbe, és a lezárás az M70-es autópálya Tornyiszentmiklós-Pince átkelőjére, valamint a rédicsi határátkelőre vonatkozik.