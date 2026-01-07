A Budapest agglomerációban a lajosmizsei vonal több állomásán váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt 10-40 perccel hosszabb menetidőre, néhány esetben pótlóbuszos közlekedésre lehet számítani. Az S71-es vonatok csak Vác és Rákospalota-Újpest között közlekednek; a Nyugati pályaudvar eléréséhez S70-es, G70-es vonatokat, illetve villamos- és metrójáratokat javasolnak az utasoknak. A G71-es és a Komárom-Esztergom vonal vonatai nem közlekednek, helyettük pótlóbuszok állnak rendelkezésre, a G10-es sűrítő vonatok pedig szintén kimaradnak.

A Dunántúl más vonalain, például a G40-es vonalnál, a Százhalombattáról Érd alsón át Budapestre tartó vonatokat váltóhiba miatt Érd felsőre terelték. A S74-es Komárom-Esztergom viszonylatban a párhuzamos buszjáratokat kell igénybe venni.

Kelet-Magyarországon a Hatvan-Szolnok (S820), Miskolc-Hidasnémeti, valamint a Debrecen-Nyíregyháza térségében szintén váltóhibák okoznak 10-40 perces késéseket. Az állomásokon áthaladó InterCityk közlekedésében nem kell jelentős fennakadásra számítani.

A MÁV folyamatosan tisztítja a váltókat a havazás és a menetszél miatt, a váltófűtő berendezések is üzemelnek. Az utasoknak a havas, szeles idő miatt fokozottan ügyelniük kell a peronokon és a vonatok lépcsőin történő fel- és leszállásnál - hívták fel a figyelmet a Mávinform Facebook-oldalán.

Az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek érvényesek, és a vonatokon is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket, így a kombinált közlekedés lehetősége biztosított a késések idején.