Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délelőttig a Tiszántúlon is megszűnik a havazás, és már csupán jelentéktelen hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő. Késő délután, estefelé a Tiszántúlon újra havazásra számíthatunk. Keleten ebből csütörtök reggelig jelentős mennyiségű, 10-20 cm friss hó várható, lokálisan ennél több is hullhat. Az északnyugati, északi szelet délutánig főként az Északnyugat-Dunántúlon és északkeleten erős, a Bodrogközben akár viharos lökések kísérhetik, emiatt e tájakon hófúvás is előfordulhat - írta a HungaroMet.

Csütörtökön nyugat felől egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, megszűnik a csapadék. A nap első felében viszont keleten, északkeleten még sokfelé havazhat. Az északnyugati szél többfelé élénk, erős lesz, így hófúvás továbbra is kialakulhat. Kora reggel -12 és -4, napközben -5 és +1 fok között alakulhat a hőmérséklet, északnyugaton mérhetünk fagypont feletti maximumokat.

Pénteken nyugat, északnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet és napközben egyre többfelé számíthatunk csapadékra. Havazásra, havas esőre, esőre, fagyott esőre és ónos esőre is fel kell készülni. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a légmozgás. Erős fagy várható reggel, a kevésbé felhős tájakon -15, -20 fok köré is lehűlhet a levegő. Napközben -9 és +2 fok közötti maximumokra van kilátás.

Szombaton kezdetben több helyen, délután már csak a keleti, délkeleti tájakon alakulhat ki havazás. Helyenként ónos eső, fagyott eső is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél megerősödhet. Hajnalban -11, 0, napközben -7, +1 fok valószínű - tájékoztatott az Időkép.