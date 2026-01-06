„Még, még, még még még, ennyi nem elég(?)!” – vezette fel kedd délutáni posztját a HungaroMet Nonprofit Zrt., majd miután klasszikust idéztek, kifejtették: a délnyugati tájakra megérkezett a mediterrán ciklon újabb csapadékzónája, ahol már nem egy helyen havazik, egyelőre zömmel gyengébb havazást jelentettek.

Havazás 2026. január 6-án Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

„A friss hó egyre nagyobb területet borít be, ráadásul estétől egyre többfelé intenzívebbé is válik a csapadékhullás! Északnyugaton továbbra is kisebb a csapadék esélye, és ha esik is, az alapvetően kis mennyiség lesz” – tájékoztattak, jelezve,

az Alföldön akár 20 centimétert is meghaladó hótakaró is lehullhat.

Úgy látják, szerdán estefelé dél felől újra kiterjedt havazás kezdődik a keleti tájakon, tehát holnap napközben csupán átmenetileg lesz csapadékszünet arrafelé.

Az elmúlt években egyáltalán nem volt jellemző, hogy ekkora területre adjunk ki első- és másodfokú figyelmeztető előrejelzést a kialakuló hóréteg miatt, és ehhez még társul a Dunántúl nyugati részén, és az északkeleti harmadban megélénkülő, néhol megerősödő szél. Ezeken a tájakon hófúvásra kell számítani, északkeletre másodfokú figyelmeztető előrejelzést adtunk ki

– szögezték le, majd a veszélyjelzés okán azt kérték, mindenki tájékozódjon az útviszonyokról, az aktuális és a közeljövőben várható veszélyes időjárási jelenségekről.

Közel ötezer mentési feladatot láttak el 24 óra alatt

Nem csoda, hogy veszélyjelzést adtak ki, az elmúlt 24 órában ugyanis rekordszámú, 4690 mentési feladatot láttak el az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) mentőegységei szerte az országban

Győrfi Pál szóvivő MTI-nek adott tájékoztatása szerint 755 esetben különféle sérülésekhez, sok esetben végtagtörésekhez riasztották a mentőket.

Több helyen a katasztrófavédelem segítségével sikerült a mentőautóknak továbbhaladniuk a havas, jeges, jellemzően hegyvidéki útszakaszokon, egyes helyszíneken a mentősök a felszerelésükkel csak a hóban gyalogolva tudták elérni a betegeket, de minden bajbajutott megkapta a szükséges ellátást – áll a közleményben.

Havazás 2026. január 6-án Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Mint ismert, az Útinform kedd reggeli tájékoztatásában azt fejtette ki, hogy a fő- és mellékutak burkolata Magyarország szinte teljes területén latyakos, hókásás, helyenként havas. Ennek megfelelően nemcsak a tömegközlekedés, hanem a közutakon is lelassult a forgalom. A MÁV-csoport közlése alapján a vonatok, buszok közlekedésében késésekkel, akár járatkimaradásokkal is lehetett kalkulálni kora reggel óta.

Mindemellett az „extrém időjárási körülményekre” reflektálva bejelentették, külön Operatív Törzs koordinálja a rendkívüli időjárás elleni védekezést. A – hólapátot ragadó – miniszterelnök döntése alapján a belügyminiszter vezetésével jött létre a törzs.

A kialakult hóhelyzetnek azért akadt némi pozitív hozadéka is, már ami a havas tájak és városkép esztétikai értékét illeti. A lehullott téli csapadék olyannyira tartósnak bizonyult, hogy Budapest számos kerületében sikerült lencsevégre kapnunk a télvíz idején sem mindennapi látványt.

Hófödte tájjá alakult Magyarország – friss fotókon mutatjuk az átalakulást, aminek még koránt sincs vége Fotó: Economx / Hartl Nagy Tamás

