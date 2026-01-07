Az elkövetkező napokban durva fagyok jönnek. Az extrém hideg az emberek mellett a szabadban tartott gazdasági állatokra és a házi kedvencekre is veszélyt jelenthet – intett szerdai közleményében az Orpheus Állatvédő Egyesület.

Az állatvédők jelezték, tanácsaikkal és egy kis odafigyeléssel elkerülhető a környezetünkben tartott állatok szenvedése, fagyása.

a nagy hidegben kint tartott kedvenceink számára feltétlenül biztosítsunk energiában dús eleséget,

legyen az állatoknak mindig szélvédett kuckó kialakítva (hogy oda bármikor el tudjon húzódni),

napközben többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat, a fagyott vizet ilyenkor langyosra kell cserélni,

ne feledjük el azt sem, hogy a hideg idő hatására nem csökken le kedvenceink mozgásigénye, mindennap szánjunk időt a velük való sétára, játékra,

a szabadban kinn teleltetett házi kedvenceinket semmiképpen se fürdessük, hiszen ilyenkor a természetes zsíros védőréteget lemosnánk, ezzel rontva az állat prémjének természetes szigetelő rétegét

– sorolta néhány állatvédelmi javaslatát Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.

A kommünikében az áll,

az utcákon sok kóbor állat – kutya és macska is – kószál, az egyesület javaslata, hogy aki csak tud, az fogadjon be közülük egyet.

Az egyesület ismertette: állatmentései során az elmúlt évek alatt számtalan esetben találkozott utcára dobott, fagyást szenvedett kutyákkal. A háziállatok felelős tartása a gazda kötelessége. Állatot elhagyni, kitenni vagy úgy tartani, hogy az elpusztul, az bűncselekmény, amiért letöltendő börtönbüntetés is kapható.

Mire jó a kutyacipő? Csak divat?

Kifejtették: vízálló anyagból készülhet kutyacipő. Kényelmes és hasznos viselet lehet a téli időszakban egy ilyen kutyának való darab. Ha olyan helyen lakunk, ahol rendszeresen sózzák a járdát a jegesedéstől, ott megvédi a kutyus lábát a káros maróanyagtól, a sótól. Egy só marta tappancsra a kutya nehezen tud ráállni, ráadásul a sebek könnyen el is fertőződhetnek. A gyógyulás hetekig is eltarthat. A marástól véd meg a kutyacipő.

Hideg ellen kutyaruha?! Nagyvárosi hóbort lenne?

Arra is kitértek: a tömbházakban tartott kutyákra a hideg téli napokon a gazdik gyakran ruhákat, cipőket adnak. Ez amolyan divathóbortnak tűnhet, az öltöztetésnek azonban fontos szerepe is lehet. A lakásokban tartott kutyákat még télen is meg szokták fürdetni. Ilyenkor az állatok szőrét védő faggyú – zsírréteg a kenceficéktől lemosódik. A fűtött lakásokban élő állatok szőre nem véd meg a zord tél viszontagságaitól. Lakásos kedvencünket, ha hosszabb ideig kint tartjuk a jeges szabadban, az meg is betegedhet.

A problémák megelőzésére egyre többször alkalmaznak kutyaruhákat.

Ha kreatívak vagyunk, otthon elkészíthetjük a kutyánkra szabott kutyaruhát. Állatos boltokban ezekért a darabokért több tízezer forintot is kifizettetnek velünk. Kutyaruha készítése kapcsán figyelni kell, hogy az állatot a rárakott ruha a mozgásban ne zavarja. A kutyaruha a kis kedvencet ne szorítsa, ne legyen rá nagy sem. Fontos, hogy az állat a ruhájában tudjon rendesen vécézni is. A kutyaruhában sétáltatott állatok játék közben könnyen egymásról leszaggathatják a ruháikat, hiszen ők vadabbul játszanak. A kutyaruhát is rendszeresen mosni kell, hiszen az utcán sok baktériumot – vírust is összeszedhet. Nem árt tehát, ha két – három váltást készítünk vagy szerzünk be kutyánként a kutyaruhából.

Milyen a jó téli kutyaház? Védjük meg házaink őrzőit!

Azt is javasolták: az udvaron tartott kutyákról se feledkezzünk meg. A kutyaház az ő számukra nyáron a hőgutától ad védelmet, télen pedig a fagyás ellen kell, hogy védelmet adjon. Vásárolhatunk hőszigetelt kutyaházat, ugyanezt (ha van barkács műhely) otthon mi magunk is elkészíthetjük. A hideg ellen védő kutyaház a kutyánál kicsit kell, hogy nagyobb legyen. A túl nagy házat a kutya nehezebben „fűti be”. A ház kívülről és belülről fából kell, hogy legyen, köztes anyagként szigetelőhabot tölthetünk bele. A jó kutyaház 5-6 cm-es lábakon kell, hogy álljon, ez megvéd a saras esőtől, a latyakos hótól is. A házon belül puha szőnyeggel, rongyokkal béleljünk. A bélést hetente, kéthetente higiéniai okokból cseréljük le. Udvaron telelő kutyust télen nem szabad fürdetni. Paraziták elleni permettel meleg helyen kezeljük le, hogy tudjon rendesen száradni. A kutyaházat tegyük fedett helyre, lehetőleg minél szélvédettebb, melegebb helyre. Ha nagyon hideg van, a kinti kutya is kapjon napjában többszöri élelem mellett bebocsátást fűtött helyre (kazánház mellé, garázsba).

Egy kis odafigyeléssel csökkenthető a szenvedésre ítélt állatok száma! – szögezték le zárásként.