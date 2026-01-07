Szerdán keleten jelentős havazás várható, csütörtök reggelig több helyen 10–20 centiméter friss hó hullhat. A HungaroMet ezért Veszprém, Csongrád-Csanád, Békés és Hajdú-Bihar vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki.
Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben, itt 12 óra alatt 5 centiméternél több hó hullhat.
A hófúvás veszélye miatt Veszprém, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben másodfokú figyelmeztetés érvényes, mivel a viharos szél a friss hóval fedett területeken magas hótorlaszokat emelhet.
Hajdú-Bihar vármegyében és a Dunántúlon, Baranya kivételével, elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hófúvás miatt - írta az MTI.
