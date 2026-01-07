Az ország számos településén a buszjáratok megnövekedett menetidővel közlekednek, helyenként járatkiesésekre és kimaradó megállókra is számítani kell - olvasható a MÁV-csoport weboldalán.

Budapest agglomerációjában több járat, köztük a Pilisborosjenő-Budapest és a Hévízgyörk-Gödöllő viszonylatú buszok nem közlekednek, a csatlakozások biztosítottak.

Békés, Bács-Kiskun, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyében szintén több járat kimarad, illetve a kedvezőtlen útviszonyok miatt egyes településeket nem érintik a buszok.

A tájékoztatás szerint 5:40-től az ország összes Volán- és vasútjáratán kölcsönösen érvényesek a busz- és vonatjegyek, így a kombinált közlekedés lehetősége biztosított a késések idején.

A részletekről ITT tájékozódhat bővebben.