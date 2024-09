Bírói engedéllyel visszakerültek a Völner családhoz a lefoglalt autók, melyeknek tulajdonosai Völner Pál felesége és fia voltak.

A 24.hu írása szerint a gépjárművek között egy 320 lóerős Porsche Cayman S, egy Lexus és egy Mini Cooper található. A lap információit a Fővárosi Törvényszék is megerősítette, ahogy a volt államtitkár védője is. Papp Gábor azt mondta, az autók bírói engedéllyel kerültek vissza a tulajdonosokhoz, ugyanakkor azok továbbra is le vannak foglalva, csupán a használatukat tették lehetővé.

A védő hangsúlyozta, egyik autó sem Völner Pál tulajdona, az eljárás kiszámíthatatlansága miatt pedig ez volt a legjobb megoldás, mivel ellenkező esetben ezek a járművek egy garázsban porosodnának.

Az autók között a legfiatalabb 4-5 éves, míg a legidősebb 13.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala két évvel ezelőtt vett zár alá részvényeket, bankszámlákat, autókat és ingatlanokat a politikusnál és annak családjánál.