Folytatódott a tanúmeghallgatási dömping a Fővárosi Törvényszék tárgyalótermében, ismét egy már jogerősen elítélt végrehajtó állt Tóth Erzsébet bírónő elé. Korábban több ülés is elmaradt, mert Schadl György lebetegedett. A keddi tárgyaláson azonban már részt tudott venni a végrehajtói kar egykori elnöke, orvosi maszkja mögött többször is köhögéssel szakította félbe a meghallgatást – írja az Index.

N. Gábornak korábban vádlottként kellett részt vennie a tárgyaláson, a jogerős ítélete miatt mostanra már tanúként kellett felelnie a kérdésekre.

N. Gábor korábban a Schadl–Völner-ügy XI. rendű vádlottjaként volt ismert. A fonyódi végrehajtót végül néhány hónappal ezelőtt jogerősen is elítélte a Fővárosi Ítélőtábla a vesztegetési ügyben.

N. több helyre is beadta a pályázatát szerte az országban, végül a fonyódi irodát jelölték ki a számára. Mivel nem volt rutinja benne, hogyan is indítson el egy irodát, jól jött neki, hogy Schadl György szakmai mentorként nem csak tanácsokkal látta el. A budaörsi és a szigetszentmiklósi irodából is jártak le emberek a vidéki irodába dolgozni, hogy N. dolgai rendeződjenek.

A bírónő kérdésére nem árulta el, de korábbi vallomásából kiderült, hogy Schadl Györgytől több millió forintnyi kölcsönt kapott az iroda beindításához, amit az osztalékból akart visszafizetni.

Soha nem kérdezte, hogy mikor és mennyit fogok felvenni. A pénzfelvételhez megkértem M. Viktort, hogy kísérjen el, mert az alkatomból adódóan nem akartam a pénzzel egyedül lenni

– mondta N. Gábor.

Később kifejtve, hogy a negyedrendű vádlottként ismert M. Viktor szállította neki Schadl Györgytől a pénzt, emlékei szerint még 3 millió forinttal tartozik egykori mentorának. Hangsúlyozta, hogy legálisan megszerzett pénzzel törlesztette az adósságát, nem látott ebben semmilyen bűncselekményt.

A tanú állította, hogy bár hallott akkoriban arról, hogy Schadl Györgyöt letartóztatták, nem tudta, hogy mi történhetett. Nem sokkal később azonban megjelentek nála a hatóságok, és az otthonát, valamint az irodáját is feldúlták.

A per még 2023. február 17-én kezdődött meg a Fővárosi Törvényszéken. Az első három előkészítő ülésen a huszonkét vádlott nyilatkozott arról, lemond-e a tárgyalásról, és elfogadja-e az ügyészség javaslatát. Tíz vádlott – köztük hat bírósági végrehajtó – döntött úgy, hogy beismeri bűnösségét.

A bíróság az esetükben május 4-én hozott ítéletet. A vádlottakra másfél és két év közötti, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki, a korábbi bírósági végrehajtókat öt évre eltiltotta a végrehajtói munkától, kettejük esetében pedig vagyonelkobzást is elrendelt.

Jogerős döntésében a végrehajtók büntetésén enyhített a Fővárosi Ítélőtábla tanácsa.

A tizenkét vádlott – köztük a három fővádlott, Schadl György, Völner Pál és R. Róbert – a februári előkészítő ülésen tagadta bűnösségét, esetükben ezért a Fővárosi Törvényszék tárgyalásra utalta az ügyet.