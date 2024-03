Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Vitézy Dávid a Smart Budapest Forum városfejlesztési konferencián tartott beszélgetésen arról beszélt, hogy szerinte Budapest az országos pártpolitika csatatere lett, ezért állt le minden jelentősebb fejlesztés. Kiemelten kritizálta azt, hogy Lázár János építési- és közlekedési miniszter szinte az összes fejlesztést leállította a fővárosban.

A 444.hu tudósítása szerint arról is szót ejtett, hogy egy mély Budapest-vidék ellentét is kialakult mindemellett, melyben szintén Lázár János jelentőségét emelte ki. Szerinte ő és az országos politikában többen is úgy gondolják, hogy Budapest túl nagy és túl fejlett, ezért nem szabad fejleszteni, mert attól tartanak, hogy a vidéki lakosságot még jobban elszívja.

Ugyanakkor emiatt a város lemaradhat egy nemzetközi versenyben, sőt, a szakértelem is külföldre vándorol – ennek kapcsán pedig példaként említette több volt kollégáját is.

A volt közlekedési államtitkár szerint ahhoz, hogy a kivándoroltakat vissza lehessen csábítani, arra volna szükség, hogy nagy számban épüljenek megfizethető lakások, mert amíg a kiadások nyugat-európai szintűek, de a bérek nem, addig nem lehet a magyarokat visszahozni Budapestre. Ráadásul számos olyan munkakör és szakma van, ahol a jövedelmi szint nem teszi lehetővé a megélhetést a fővárosban.

Kitért arra is, hogy foglalkozni kellene Budapesttel a körúton túl is, például a vendéglátó-kereskedelmi-szolgáltató létesítmények létrehozásával, valamint azt is kijelentette, hogy megszüntetné a zöld területek további beépíthetőségét az agglomerációban.