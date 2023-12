A koronavírus-járvány időszakában Magyarországon harmadával visszaesett az agyhalottakból származó szervátültetések száma, az élődonoros transzplantációk pedig emelkedtek, mondta Szijártó Attila, a Semmelweis Egyetem Sebészeti és Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika (StéG) igazgatója egy sajtóeseményen.

A 2023-as eredmények pedig már kifejezetten biztatók. Idén december elejéig 246 vese, 62 máj, 48 szív - és 10 tüdőátültetés, valamint 9 kombinált vese és hasnyálmirigy transzplantáció történt.

Ez 375 beavatkozást jelent, az egy évvel korábbi 369 szervátültetés után.

Év végéig várhatóan 407 transzplantáció valósulhat meg, ami 10 százalékos emelkedést jelent egy év alatt.

2022-ben a négy egyetemi városban lévő hét transzplantációs központban 313 esetben elhunyt donorból, 56 esetben élő donorból távolították el a szervet.

Magyarországon hatvan évvel ezelőtt volt az első világviszonylatban is úttörőnek számító szervátültetés. Szegeden az első élődonoros veseátültetést Németh András végezte, Kelet-Európában ez volt első ilyen beavatkozás, a világon pedig a 38-dik.

Mára 12 ezernél is több szervátültetés történt Magyarországon.

Az első ezer transzplantáció 30 év alatt, míg az utolsó ezer szervátültetés alig három év alatt valósult meg.

A transzplantációk megoszlása összesen:

veseátültetés: 9626;

májátültetés: 1277;

szívátültetés: 772;

hasnyálmirigy-átültetés: 196;

tüdőátültetés: 129.

Az első sikeres veseátültetést a Semmelweis Egyetemen (SE) 1973-ban végezték, 1992-ben az első sikeres szívátültetés is megvalósult, az első két beteg több mint 25 évet élt az új szívvel, 2018-ban pedig az első sikeres gyermek tüdő átültetés is megtörtént, sorolta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.

Nagyon nagy csapatmunka egy szervátültetés, egy sikeres szívtranszplantáció mögött legalább 100 orvos és szakdolgozó áll.

A pandémia előtt, 2019-ben még Európa-bajnoki helyezést értünk el szervátültetések tekintetében, 2023-ra ezeket a korábbi pozíciókat úgy tűnik sikerült visszaszerezni. A rektor példaként említette, hogy az összes szervátültetés 68 százalékát a Semmelweis Egyetemen végzik.

Jelenleg a szívátültetések számában az SE a második, a vesetranszplantációk tekintetében a hatodik, májátültetések számában pedig a hetedik helyen áll. Jó esély van arra, hogy idén a szívátültetések száma 50 fölé emelkedjen, a koronavírus-járvány miatt 2021-ben csupán 24 szívátültetést végeztek a klinikán, mondta a rektor. A következő öt évben az SE szeretne az első három transzplantációs klinika között lenni minden szervátültetés vonatkozásában, ezt a víziót vázolta fel Merkely Béla.

Már két éve megalakult a StéG

2021-ben alakult meg a Semmelweis Egyetem Sebészeti és Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikája (StéG) 410 munkavállaló, 144 orvos közreműködésével. A központban évente 4200 műtétet, 6 ezer vizsgálatot végeznek és napi 350-400 járóbeteget látnak el. A StéG évente 220-250 transzplantációt vállal, 60-70 májtranszplantációt, és 130 vesetranszplantációt végeznek – mondta Szijártó Attila.

Kiemelte: tavaly már 40 élődonoros veseátültetés történt, előtte 26. Jó hír, hogy az élődonoros szervátültetés már a 30 százalékát adja a donációknak. Ennek a beavatkozásnak rengeteg előnye van, többek között az, hogy választott időpontban végezhető el, valamint, hogy az átültetendő szerv sokkal kevesebb időt tölt el működés nélkül.

Transzplantációs várólista:

vesére 1005-en;

májra 106-an;

szívre 83-an;

tüdőre 11-en;

kombinált vese- és hasnyálmirigy transzplantációra pedig 40-en várakoznak.

Piros László egyetemi docens elmondta, hogy átlagosan egy vesetranszplantációnál 3,5 év a várakozási idő. Egy új eljárást, az AB0 inkompatibilis vesetranszplantáció egészségbiztosítási befogadását most kezdeményezték a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél (NEAK). Beszélt egy vesecsere programról is, ahol akár 2-3 pár esetében is megvalósulhat a vesecsere, de ehhez megfelelő humánerőforrásra és megfelelő kubatúrára van szükség.

Egy donor 31 életévet ad

Magyarországon több mint 5200 élő gondozott transzplantált él – mondta Mihály Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatója.

Egy elhunyt donor a szerveivel 31 életévet ad, tavaly 3800 életévet adtak a transzpantáció által a donorok. A szervátültetések háromnegyedét elhunyt donorból végzik. Egy donorból jellemzően hat recipiens kaphat új életet – sorolta Mihály Sándor.

A jelenlegi jogszabályok szerint, ha valaki az életében nem tiltotta meg, hogy a szervei a halála esetén felhasználhatók, akkor azt hozzájárulásként kell vélelmezni, mondta a szakember.

Felidézte, hogy 2020-ban 38 százalékkal, 2021-ben pedig tovább csökkent a donációs aktivitás, de 2022-ben elindult a visszarendeződése, idén már 30 százalékkal több a donorszám.

Rövidültek a várólisták

Már tíz éve teljes jogú tagja Magyarország az Eurotransplantnak – mondta Mihály Sándor. A nemzetközi szervcsere program előnye, hogy rövidültek a várólisták, csökkent a várakozási idő a korábbi 8 évről 3,4 évre. Tíz év alatt közel 4 ezer transzplantáció történt a nemzetközi szervcsere program keretében, összesen 929 külföldi szervet kaptak a magyar betegek.