Takács Péter egészségügyi államtitkár elmondása szerint, a Szegedi Tudományegyetem már megegyezett az áramszolgáltatóval, és amint az elektromos hálózat bővítés megtörténik, a szentesi kórházban is a legkorszerűbb légtechnikai berendezést fogják telepíteni – írja a Szegeder.

A Hír Tv Monitor című adásában az egészségügyi államtitkár visszautasította Magyar Péter videójában felhozott vádakat, miszerint a műtő nem rendelkezik légkondicionálóval. Takács Péter szerint ez csupán az elektromos hálózat bővítésének hiánya miatt van, és hamarosan megkezdődhet az új légtechnikai berendezések telepítése.

Bírálta azokat, akik szerinte hozzá nem értő módon akarják lejáratni az intézményt, és felháborítónak tartja, hogy civilek utcai ruhában léptek be steril műtőkbe, így reagálva a Tisza Párt elnöke, illetve Kulja András EP képviselő, szentesi kórházat bemutató videójára.

Arra kérte a tisztifőorvost, hogy rendeljen el soron kívüli vizsgálatot a szabálytalan berendezések, például a nem megfelelő árnyékolók ügyében, szavai szerint a fenntartót kötelezni fogják a hiányosságok megszüntetésére.

Az államtitkár állítása szerint a kórház járványügyi mutatói nem térnek el az országos átlagtól, és az intézmény alapvetően betartja a higiéniai előírásokat, a magyar egészségügyben pedig folyamatosak a fejlesztések.

Az RTL egy korábbi riportjában mutatta be a szentesi belgyógyászat helyzetét, amely kapcsán már a térség DK-s országgyűlési képviselője, Varga Ferenc is gyűjtést szeretne indítani. A politikus később arra kérte Magyar Pétert, látogasson el a kórházba, az erről szóló nyílt levelében azt is megjegyezte, hogy Takács Pétert is meghívta, de ő úgysem mer elmenni.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Kulja András képviselő végül hétfőn ment el Szentesre, ahol több osztályt is végignéztek. A megnézett osztályok kapcsán azt tapasztalták, hogy „mindegyikben nagyon meleg, és semmilyen légmozgás nem volt”.