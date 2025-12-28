Citromsárga, elsőfokú riasztást adtak ki Zala, Győr-Moson-Sopron, Baranya, Vas és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére a várható erős széllökések miatt.
Északkeleten főként Bodrogköz tágabb térségében, a Dunántúlon pedig főként a nyugati, északnyugati területeken kísérhetik viharos, akár 70 kilométer per órás széllökések az északias, hideg szelet – írja a Dívány.
A lap azt írja, erős szélre és hidegre kell vasárnap készülnünk: a hegyvidékes magas tájakon akár 70-80 kilométer per órás, a Bakony és a Balaton térségében pedig akár 90 kilométer per órás széllökések is előfordulhatnak.
Estefelé már megenyhül a szél, és az elvonuló hidegfront mögött többórás napsütés is lehet, 3-5 fok közötti hőmérséklettel, noha ennél hidegebbnek érezhetjük a levegőt.
Nem várt fordulat, ilyen időjárással zárhatjuk az óévetPéntektől komoly változás áll be az időjárásban, egész hétvégén ki is tart.
