A nemzeti szuverenitásra alapozott európai integráció elvét valljuk, kiállunk a szabadság mellett, elutasítjuk az Európai Egyesült Államok gondolatát és egyetértünk Magyarország Alaptörvényével, amely szerint az európai együttműködés alapja a tagállamok önállósága, amelyben a szuverenitásról a nemzetek nem lemondanak az Unió javára, hanem azt az uniós intézmények által, közösen gyakorolják

– olvasható Szájer József nyilatkozata a XXI. Század Intézet honlapján.

Szájer József még 2020-ban mondott le az EP-mandátumáról és tűnt el a közéletből, miután egy 25 fős meleg orgiáról menekült el az ereszen át a COVID miatti lezárások alatt.

A rendőrség azonban elfogta, és a belga ügyészség akkori közleménye szerint még ecstasyt is találtak a táskájában. Végül csak a járványügyi korlátozások megszegése miatt büntették meg. Ezután egyébként a XXI. Század Intézetet is működtető közalapítvány kuratóriumából is távozott, most mégis ide tér vissza.

Szájer úgy fogalmazott nyilatkozatában, hogy új munkája, bár az alapvető politikai kérdéseket is érinti, szellemi, szakmai, elemző, tanácsadói természetű lesz. Közleményéből az is világos, hogy már a Fideszből is kilépett.

Nem vagyok már párttag, de magától értetődő természetességgel vállalom harminc éves hivatásos politikusi pályám minden fontos mozzanatát, büszke vagyok arra, hogy alakító módon vehettem részt egy új, szabad és független Magyarország létrehozásában, és hogy hazánk egyik első európai képviselője lehettem

– nyilatkozta Szájer József.

Néhány fontosabb programunk, az Intézet programjai közül:

önálló Európa-koncepció kidolgozása; a hatvanas években megszületett, De Gaulle elnök által ihletett, francia Fouchet-terv óta nem készült az Unió fejlődését nemzeti alapon kijelölő részletes program, ezt a hiányt szeretnénk pótolni; a terv a tavaly megszületett és az Unió jövőjére vonatkozó, német-francia tudósok által készített reformjavaslatra is reagálni fog;

az Európai Unió tagországai számára összehasonlításra alkalmas, komplex szuverenitás-index kidolgozása, rendszeres vizsgálatuk a szuverenitás érvényesülése szempontjából, az azt fenyegető veszélyek számba vétele;

egy Nemzetek Jogai Charta-tervezet elkészítése; jelenleg az Unió alapokmányai között csak az egyének jogait védő charta létezik és ebből számos egyensúlytalanság és az Unió működését érintő diszfunkció ered.

A volt képviselő szerint az Intézet megalapításával egy régóta tartó, szoros együttműködés új szakasza kezdődik el. Maga az Intézet Szájerrel együtt három főből áll, de ambiciózus programot kíván végrehajtani.