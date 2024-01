ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Megoldódhat egy széles körben használt, pajzsmirigy-túlműködést szabályozó gyógyszer körüli kálvária, azonban erre még hetekig kell várnia a betegeknek.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a 24.hu kérdésére arról írt, hogy a Propycil 50 mg tabletta 100 darabos kiszerelésének értékesítését a forgalomba hozatali engedély jogosultja hazánkban megszüntette.

A gyógyszeradatbázisban arról írnak, hogy december közepétől „piaci megfontolások” miatt szünetel a gyógyszer forgalmazása.

A Propycil egy propiltiouracil nevű hatóanyagot tartalmaz, amelyet széles körben használnak a pajzsmirigy túlműködésének kezelésére, valamint a pajzsmirigy túlműködése miatt szükségessé váló pajzsmirigyműtét és radiojód-terápia előkészítésére.

A gyógyszer korábban 2018-ban és 2021-ben is elérhetetlenné vált egy időre, most pedig az NNGYK elismerte, hogy a 100 darabos kiszerelés már nem is tér vissza.

A hatóság azonban azt közölte, hogy március közepétől a forgalomba hozatali engedély jogosultja 20 darabos kiszerelésben tervezi újra forgalmazni a gyógyszert.

Azt is hozzátették, hogy mivel a Propycil 50 mg tablettának nincsen helyettesítő készítménye, ezért ugyanilyen hatóanyagú készítmény behozatala márciusig egyedi gyógyszerigénylés alapján oldható meg Hollandiából és Németországból. Mivel azonban más európai országokban is akadozik az ellátás, ezért a betegek nagyjából 4 hét alatt juthatnak hozzá a gyógyszerhez.