„Fogjunk össze! Segíts havat takarítani egy idős szomszédodnak, és mi 5000 Ft-os vásárlási utalvánnyal ajándékozunk meg” – így kezdődik a friss Facebook-posztja Kiss László óbudai polgármesternek.

A kerületvezető emlékeztetett, hogy a járdákról a hó eltakarítása az ingatlantulajdonosok feladata, de az idős, nehezebben mozgó kerületiek ezt sokszor nem tudják megoldani.

Takaríts el egy teljes telek előtti járdaszakaszt, videózd vagy fényképezd le előtte és utána – töltsd fel bármelyik közösségi oldalra (Facebook, Insta, TikTok, Youtube) az #obudamegoldja hashtaggel, majd küldd el a linket a [email protected] emailcímre, és mi hamarosan küldjük az információt az 5000 Ft-os vásárlási utalvány átvételéről

– szól a felhívás.

Kiss László megköszönte Őrsi Gergely II. kerületi polgármesternek az ötletet, és várja a többi kerületet is, hogy csatlakozzanak a kihíváshoz.