A Bakonyban és délnyugaton helyenként harminc centiméternél is vastagabb a hótakaró – írta a HungaroMet Zrt. a Facebookon szerdán.
Mint megírtuk, a Hungaromet már reggel arról számolt be, hogy a Dunántúlt beterítette az újabb havazás, amely miatt reggelig több helyen is 10–20 cm friss hó hullhatott.
Most pedig azt írták, Magyarország döntő részén 15–25 centiméter közé vastagodott a hóréteg, ennél kevesebb hó az északnyugati és délkeleti határvidéken hullott, míg
a Bakonyban és délnyugaton helyenként 30 centiméternél is vastagabbá vált a hótakaró.
„Elhagyta térségünket a kiterjedt havazást okozó csapadékzóna, de helyenként napközben is előfordulhat gyenge havazás, hószállingózás. Érkezik egy harmadik hulláma is a hónak, amely az esti óráktól eleinte a déli, délkeleti, majd éjjel egyre inkább a keleti tájakat érintheti, így arrafelé tovább gyarapodik a hótakaró” – tájékoztattak.
A bejegyzéshez készített infografika szerint
szerda reggel a Somogy vármegyei Vésén mérték a legvastagabb hóréteget, 35 centimétert.
Arról is beszámoltak, hogy a Bakonyban, Hárskúton 33, Veszprémben 29, Bakonybél-Somhegypusztán 28 centiméter volt a hóvastagság.
