Súlyos következményei is lehetnek, ha nem nézünk utána, milyen növényt hozunk be az országba egy Európai Unión kívüli nyaralás után – hívja fel rá a figyelmet négy agrárszervezet közös közleménye.

Természetesen nem csak a saját növényeinket kell félteni, hiszen egy komolyabb növényfertőzés akár a hazai élővilágra is hatással lehet.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Magyar Dísznövénykertészek Szakmaközi Szervezete és a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács azt tanácsolja a növénykedvelő utazóknak, hogy soha ne hozzanak el növényeket, virágokat, magokat, gyümölcsöket vagy zöldségeket nyaralásuk során.

A PlantHealth4Life, Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, az Európai Bizottság és 22 európai ország kampánya emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a külföldi növényekkel érkező kártevők jelentősen megtépázhatják az Európában honos és termesztett növénypopulációt.

Egy 2013-as növényegészségügyi katasztrófa tökéletesen szemlélteti, hogy mekkora baj is lehet egy kisebb károkozóból. Dél-Olaszországban egy amerikai kontinensről származó baktériumot (Xylella fastidiosa) azonosítottak, amely súlyos károkat okozott a térség olívaültetvényeiben. Puglia régióban 21 millió fát fertőzött meg és pusztított el a betegség.

Azóta már több európai országban is felütötte fejét a fertőzés, többek között Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában is. A baktérium akár 400-600 gazdanövénnyel is rendelkezhet, és előszeretettel támadja meg a csonthéjasokat, citrusféléket, a szőlőt és más dísz- vagy vadon élő őshonos növényeket is.

Az elővigyázatosság azért is fontos, mert a növényi károsítók bekerülése után már szinte lehetetlen védekezni ellenük. Ennek az is lehet az oka, hogy még nincs kifejlesztett védekezési technológiájuk a betegségre vagy éppen a honos növények nem elég ellenállóak vele szemben.

Az internetes növényvásárlásnál is érdemes szem előtt tartani, hogy a vásárláshoz növényegészségügyi bizonyítványt is mellékeljen az eladó. Ez a tanúsítvány jelzi, hogy a növények mentesek az uniós zárlati és vizsgálatköteles károsítóktól, valamint teljesítik az Unióba való behozatalra vonatkozó követelményeket.