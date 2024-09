Idén a KRESZ Park és a BalloonFly környezetének területe újult meg, jövőre pedig a Magyar Zene Háza mögötti zöldfelületi fejlesztések kezdődnek el, valamint elindul az új Nemzeti Galéria építése is a Liget Budapest Projekt keretében – mondta el Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója hétfőn a Városligetben tartott sajtótájékoztatón.

A Városliget legújabb fejlesztéseként több mint 3 ezer négyzetméteren újult meg a BalloonFly környékének zöldfelülete, elkészült az új úthálózat, új utcabútorokat helyeztek ki, 1500 különböző cserjét és növényt ültettek el, és félezer évelővel színesedett a környék – írja a Magyarépítők.hu.

A vezérigazgató kiemelte, a Nemzeti Galéria építésével „zárókő kerül a liget kulturális fejlesztéseire is".

Gyorgyevics Benedek felidézte, több mint tíz évvel ezelőtt döntöttek a Városliget teljes zöldfelületének 60-ról 65 százalékra növeléséről és megújításáról. Ezt teljesítették, a revitalizált parkrészek száma pedig évről évre folyamatosan nő.

Idén a KRESZ Park felújításával több mint 30 000 négyzetméter zöldfelületet újítottunk meg, a BallonFly környezetének mostani rehabilitációjával pedig már átléptük a 270 000 megújított négyzetmétert a Városligetben

– hangsúlyozta a vezérigazgató.

Nagy Balázs, a BallonFly Zrt. vezérigazgatója felidézte, hogy több mint két éve visszatért a parkba egy több mint 120 évvel ezelőtt is nagy népszerűségnek örvendő légi attrakció, a városligeti ballonozás is. A formájával és színvilágával is Szinyei Merse Pál ikonikus festményét megidéző városligeti Ballon-kilátó mára mintegy 4 ezer órát töltött a levegőben, és mintegy 11 ezer alkalommal emelkedett a magasba.

A fedélzet helyszínt adott már élő koncerteknek, lánykéréseknek, felvonták vele a 20 méter hosszú olimpiai zászlót, valamint a Liget Budapesttel és a Bethesda Gyermekkórházzal kötött együttműködés révén az intézményben tartósan gyógyuló gyerekek ingyen utazhatnak a ballonnal.