Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke az Economxnak elmondta, hogy a klímaváltozást már mindenki érzékeli pár éve: idén is a február és a március nagyon meleg volt, így korábban kezdtek el virágozni a termések. Amikor ilyen helyzet alakul ki, mindig fennáll az a veszély, hogy egy fagy károkat okozhat, ami ezen a héten be is következett – mondta a kertészeti osztály elnöke.

Elmondása szerint egyelőre nem lehet meghatározni, hogy ez az eset mekkora károkat okozott, illetve ha okozott is, nem jósolható meg, hogy ez mekkora terméskiesésekkel fog járni. Az ország különböző részein egyébként 2 és -6 fok között változott a hőmérséklet és a Dunántúlon volt erősebb a fagy.

A kérdés az, hogy az utóbbi években a 80 százalékos támogatással megvásárolt fagyvédelmi berendezések mennyire tudták megvédeni az ültetvényeket.

– mondta Mártonffy Béla.

A nemesített fajták érzékenyebbek

Az elmúlt évek fagyai rávilágítottak arra, hogy Magyarországon nem csak a fagyvédelmi berendezéseket kell újragondolni és támogatni, hanem a fajtaszerkezetet is, mert túl sok korán virágzó mediterránból nemesített és telepített fajtát alkalmazunk, amelyek érzékenyek a szélsőséges időjárás változásra – különösen a fagyra.

„Most úgy néz ki, hogy ez a fagy biztos, hogy valamilyen módon egyes területeken károkat okozott, de hogy ez eléri-e azt a mértéket, amely nagy terméskiesést okoz, az körülbelül csak 7-10 napon belül lesz megállapítható” – ismertette a NAK kertészeti osztályelnöke.

A károk a fagy mértékétől, a védekezéstől, a fajtától és annak a tenyészidejétől függnek, és leginkább a csonthéjasok – a kajszi, az őszibarack és a cseresznye – lehetnek a legnagyobb veszélyben.

Tavaly is a barack bánta

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeb) 2023 augusztusában készített közös körképéből kiderült, hogy jelentős károkat okoztak a tavaszi fagyok a hazai őszibarack ültetvényeken, így tavaly az átlagosnál jóval gyengébb termést vártak.

Az őszibarack ültetvények komoly fagykárt szenvedtek, az ország minden termesztőkörzetében érezhető hatása volt a tavaszi fagyoknak.