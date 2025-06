Minden nap támad a láthatatlan veszély – a mikroműanyagok már a vérünkben is jelen vannak

A mikroműanyagok észrevétlenül szivárognak be a véráramba, szervekbe, sőt, még az anyatejbe is. A legújabb kutatások már összefüggésbe hozták ezeket a részecskéket a szívbetegségekkel, hormonális zavarokkal és a termékenységi problémákkal is.