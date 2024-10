A mai napon hivatalosan is elindítjuk a jövő hazaszerető vezetőinek transzparens kiválasztását. Olyan hazaszerető hölgyeket és urakat keresünk, fiatalokat és tapasztaltakat, vidékieket és fővárosiakat, akik a maguk szakterületén kiemelkedőek. Világos vízióval rendelkeznek a településeink és a hazánk jövője kapcsán, és vállalják a közszereplői léttel járó nehézségeket is. Nem csak országgyűlési képviselőjelölteket fogunk kiválasztani a 2025 májusáig tartó időszakban, hanem azt a több ezer szakembert is, akikkel közösen legkésőbb 2026 májusában zökkenőmentesen átvesszük a kormányzás felelősségét