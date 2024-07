Nagyobb volumenű autópálya-bővítések indulnak, az első építkezések jövő szeptemberben kezdődnek.

2025 szeptemberében indul és négy évig tart az M1-es autópálya bővítése 2x3+ITS sáv szélességre.

Az első ütemben az M0-ás és az ácsi Concó pihenőhely között épül meg a 2x3 sávos szakasz, ezzel a jelenleginél körülbelül 90 kilométerrel több háromsávos autópálya lesz Magyarországon.

A végső cél Budapest és Győr között 2x3+ITS sáv szélesség,

míg az Győr és Hegyeshalom között 2x2+ITS sáv szélesség. (Így a Győr és az országhatár közti autópályaszakasz nem lesz szélesebb, a kelet-európai tranzitútvonal 2x2 sávos szűkülete Bruck an der Leitha és Győr között tart majd.)

Az ITS sávok olyan üzemi sávok (köznyelvben leállósávok), amelyeket szükség esetén távolról is meg lehet nyitni, ha a forgalomszervezés úgy kívánja meg például egy baleset miatt. A sáv nyitását változtatható jelzésképű táblákkal végzik. Az ilyen sávok komolyan csökkenthetik a torlódások hosszát és a felújításokat is egyszerűsítik.

Az M1-es autópálya felújításának harmadik vagy negyedig évében, azaz

2028-2029 környékén indul az M7-es autópálya háromsávosítása is, az M0-s autóúttól Szabadbattyánig.

Az ITS sávok rendszerét itt nemcsak Szabadbattyánig, hanem egészen Balatonvilágosig kiépítik, ami sokat segíthet majd az útszakasz zavarérzékenységén.

Ezzel együtt egy új nyomvonalon is építkezés kezdődik, az M200-as gyorsforgalmi út Székesfehérvárt és Komáromot, azaz az M1-es és az M7-est köti majd össze.

Az M3-as autópálya háromsávosítása is napirenden van, ám a bejelentettek közül ez indul a legkésőbb. Az tervek szerint az autópálya Budapest és Gyöngyös között lesz oldalanként három+ITS sávos - írja a Totalcar Kertesi Tamás, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) műszaki vezérigazgató-helyettesének a Magyar Építőknek adott interjúja alapján.