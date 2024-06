A májusban megvalósult Lélegzésre kijelölt hely (Designated Breathing Zone) több előzménnyel is rendelkezik. A művész még 2019-ben Indonéziában mutatta be a projekt első verzióját, amely megalkotásához saját tapasztalatait használta fel – írja az Építészfórum.

Bubla Éva Yogyakarta városában vett részt egy művészeti rezidenciaprogramon, ahol saját maga tapasztalta meg a mérhetetlen városi légszennyezettséget, és annak egészségre gyakorolt káros hatását.

A levegőminőség romlásának reflexiójaként alkotta meg a „dohányzásra kijelölt hely" ellenpólusát, egy kisméretű, növényekkel inkubált tárgyat, melyet a HONF Gallery-ben állítottak ki.

A légzőmaszkkal ellátott üvegtartály szerkezete lehetővé teszi a növények által megszűrt friss levegő közvetlen belélegzését. A projekt indonéziai debütálást követően 2023-ban a Placcc Fesztiválon kapcsán volt látható, két forgalommal erősen terhelt helyszínen: a pesti alsó rakparton, illetve a Nyugati téren.

A lényegesen nagyobb, de még szintén mobil installáció azonos elven működött az első verzióval, ám megnövekedett mérete és az elhelyezés miatt már hatásos köztéri beavatkozásként könyvelhető el.

Idén Bubla Éva ismét újraalkotta a Lélegzésre kijelölt helyet, ezúttal építészeti léptékben. A projekten együtt dolgozott egy építészettel és statikussal, így a kooperáció végeredménye egy művészileg átgondolt, tartós, biztonságos és jól használható építmény.

A természetes anyagokkal dolgozó kabin a korábbi két installáció kifordítottjaként értelmezhető, most nem a növényeket határolja, hanem a bevonódó embereket. A választás most a Gellérthegyre esett, amelyet akár a város tüdejének is lehetne hívni. Itt két évvel ezelőtt a Placc fesztiválon még a levegő minőségét is tesztelték Bubla Éva illatsétája során.

A Légzésre kijelölt hely egyből látható, ha a Verejték utca felől közelíti meg az ember a Gellérthegyi tisztást. Távolról akár vadlesnek is vélhető, ám ennél sokkal többet kínál az elcsendesedni vágyóknak az építmény. Ezt hangsúlyozza a kabinhoz készült hanginstalláció is, amely a félmeditatív állapotot hívatott előidézni.

Az installáció a PLACCC Extra / Térfoglalás kereteiben készült, és augusztus közepéig megtekinthető.