Kormányinfó lesz szerda délelőtt 10 órakor. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő mellett Mukics Dániel tű. alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is jelen lesz sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban.

Orbán Viktor a mai kormányülés előtt azt írta:

„a mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudjuk a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban. Azon az úton, ahol van 14. havi nyugdíj, ahol bővülnek a családtámogatások és a családi adókedvezmények, és ahol minden magyar fiatalt hozzásegítünk az első saját otthonához. Ez a mi utunk. Ez a béke útja. Szavak helyett tettekkel”

– ígérte.

