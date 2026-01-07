„Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában. Forr a levegő Grönland, Tajvan és Irán körül. Így indult 2026.”

A világ átalakulása itt van a nyakunkon

– indította a szerda reggel írt posztjában Orbán Viktor világpolitikai kitekintését.

A miniszterelnök úgy vélte: „a mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudjuk a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban. Azon az úton, ahol van 14. havi nyugdíj, ahol bővülnek a családtámogatások és a családi adókedvezmények, és ahol minden magyar fiatalt hozzásegítünk az első saját otthonához. Ez a mi utunk. Ez a béke útja. Szavak helyett tettekkel” – ígérte.

„Ezzel szemben van a brüsszeli út. Háborús tervvel, Ukrajnának adott és ott módszeresen szétlopott uniós milliárdokkal, migrációs paktummal. Meg persze az új magyar szatellit párttal, akik mindent megszavaznak, amit Herr Weber kíván.

Ez a háború és a vesztesek útja. Kerüljük el messziről!”

– fogalmazott a kormányfő.