Somogy és Győr-Moson-Sopron vármegyében már lehet találkozni a Chery Tiggo 7, kínai gyártású rendőrautókkal, amelyek a közterületfelügyeletet támogató alosztályokban kapnak helyet – írja a 444.hu.

A rendőrségnek a kínai márka magyarországi forgalmazója, a Grand Automotive Central European kft. ajánlotta fel a listaáron tízmillió forint körül induló (magasabb alapfelszereltségek esetén 13 millió forint) Tiggo 7-es plugin-hibrideket.

A vállalat korábban a mentőknek és a katasztrófavédelemnek is adományozott hasonló típusú autókat.