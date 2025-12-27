Somogy és Győr-Moson-Sopron vármegyében már lehet találkozni a Chery Tiggo 7, kínai gyártású rendőrautókkal, amelyek a közterületfelügyeletet támogató alosztályokban kapnak helyet – írja a 444.hu.
A rendőrségnek a kínai márka magyarországi forgalmazója, a Grand Automotive Central European kft. ajánlotta fel a listaáron tízmillió forint körül induló (magasabb alapfelszereltségek esetén 13 millió forint) Tiggo 7-es plugin-hibrideket.
A vállalat korábban a mentőknek és a katasztrófavédelemnek is adományozott hasonló típusú autókat.
Semmi nem lett ebből a kínai magyar megállapodásbólAz Országos Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy idén nyáron sem érkeznek kínai rendőrök Magyarország turisztikai célpontjaira, így a közös járőrszolgálat továbbra is elmarad, holott erről a két ország már tavaly megállapodott. Bővebben >>>
