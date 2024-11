A Fővárosi Közgyűlés a héten szavaz a főpolgármester-helyettesekről, és felkerült a közgyűlés oldalára a Karácsony Gergely által jegyzett előterjesztés:

Az Mötv. és az önkormányzati szmsz felhívott rendelkezései alapján javaslom, hogy a Közgyűlés Kiss Ambrust és Vitézy Dávid Lászlót főállású főpolgármester-helyettesnek válassza meg. Figyelemmel arra, hogy Vitézy Dávid a Fővárosi Közgyűlés tagja, teljesül az Mötv. 74. § (1) bekezdése szerinti azon követelmény, hogy legalább egy főpolgármester-helyettest a testület saját tagjai közül kell megválasztani.

Az előterjesztést kiszúró Telex emlékeztet, hogy Budapestnek lassan két hónapja nincs főpolgármester-helyettese:

Karácsony Gergely a korábbi helyettesei közül Kiss Ambrust (a Fővárosi Önkormányzat főigazgatója) szerette volna megtartani, de ezt a Tisza Párt nem támogatja. Kiss Ambrus megválasztása egyébként önmagában nem is oldaná meg a problémát, mivel az egyik helyettesnek mindenképpen a közgyűlés 32 tagja közül kell kikerülnie.

A probléma esetleges megoldásra felmerült Vitézy Dávid neve is, akinek a támogatását a Tisza korábban zárta ki, ám a napokban közölték, hogy a jelölteket nem fogják megszavazni mindaddig, míg a főpolgármester nem terjeszti elő a demokratikus működés minimumát garantáló SZMSZ-módosítási javaslatukat.

Karácsony Gergely ragaszkodik Kiss Ambrushoz. Vitézy Dávid esetleges helyettességéről is azt mondta, hogy azt csak akkor támogatná, ha Kiss Ambrust is megválasztja a közgyűlés.

Így végül senki mögött nem alakult ki a szükséges többség, ezért a főpolgármester nem is vitt semmilyen javaslatot a képviselők mellé, mondván az úgy is elbukott volna egy szavazáson.

Karácsony Gergely nélkül viszont szinte lehetetlen helyettest választani.

kizárólag ő tehet javaslatot a helyettesre, más nem;

a szavazáson a 17 fős többséghez pedig rá, vagy az őt támogató DK-Párbeszéd politikusaira is szükség van.

Budapest a napokban már megkapta a törvényességi felhívást a kormányhivataltól, hogy pótolják a hiányosságot, válasszanak helyettest. A főpolgármester erre hivatkozva most a közgyűlés elé visz két jelöltet is, akik ha elbuknak a szavazáson, legalább egyértelművé válik, hogy ki miatt nincs helyettes, ki miatt működik továbbra is hiányosságok mellett a Fővárosi Közgyűlés.