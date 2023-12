Az MTÜ által koordinált, egyébként is széleskörű adventi és karácsonyi programkínálat adventi városnézésekkel és tematikus sétákkal egészül ki országszerte. A 90 tagú hálózat csaknem fele többségében ingyenes eseményeket tesz majd elérhetővé december 1. és december 23. között.

Az rendezvénysorozat minőségi időtöltést kínál az egész család számára. Mohácson például a gyerekek az elrejtett „busó-mikulás” matricákat igyekezhetnek majd megkeresni, a zalakarosi városi sétát pedig saját elkészített adventi lámpásokkal világíthatják majd meg az érdeklődők. Debrecenben a belvárosi falfestmények megcsodálására és helytörténeti érdekességek felfedezésére invitál a Tourinform.

Több városban is kaphatnak ízelítőt a karácsonyból az érdeklődők.

Zamárdiban kürtőskalácsot majszolgatva sétálhatnak majd végig a városon a résztvevők, valamint betekintést nyerhetnek a halászlé készítésébe is. Esztergomban a piac ízeit élvezve a kereskedők és őstermelők történelmébe tekinthetnek be az érdeklődők, valamint város egykori híres lakójának, a Babits családnak karácsonyát is megismerhetik. Szintén lehetőség nyílik majd Gödöllőn, az egykori uralkodócsalád ünnepi szokásainak felfedezésére is.

A Tourinform csupán előzetes regisztráció-köteles kínálata a www.csodasmagyarorszag.hu oldalon érhető el, ahol további tájékoztatást is itt kaphatnak az érdeklődők.

(Gyurka Eszter)