Siófokon az adventi vásár kezdete egybeesik a város 55. születésnapjának ünneplésével, így idén a szokásosnál is fényűzőbb lesz a karácsonyvárás időszaka. A Fő tér november 30-tól december 3-ig adventi fényárba borul, és a különböző programokon mellett a helyi zenekarokon kívül a Bagossy Brothers Company koncertje (december 2-án 19 órától) is színesíti.

Balatonfüreden december 8. és 10. között újra megrendezik a II. Kékszalag PORT Adventi vásárt, ahol a látogatók közvetlenül a vízparton hangolódhatnak az ünnepekre. Az idei vásár egyik újdonsága a Karácsonyi Vitorlás Falu, ahol ünnepi díszeket lehet készíteni, ki lehet próbálni egy RS Quba vitorláshajót, a DN Jégvitorlás Osztályszövetség jóvoltából pedig kiállított jégvitorlásokat is láthatnak. A nyitvatartás december 8-10-ig tart.

A Badacsonyban sok tartalmas programot kínál az Adventi Bornegyed kezdeményezés: a Badacsony központjában levő vendéglátóhelyek borkóstolókkal, irodalmi estekkel, workshopokkal és természetesen forró italokkal, punccsal, finom falatokkal várnak, hogy együtt hangolódjatok az ünnepi időszakra. Az pedig már hagyomány, hogy az első adventi fények ágyúdörrenés kíséretében csillannak fel, amelyre december 2-án 18 órakor kerül sor.

December 9-én Tihanyban 13:30 és 15:30 között forralt boros adventi sétára csatlakozhatunk be a Mádl Ferenc térről, de hétvégente közös adventi gyertyagyújtással, koncertekkel és a Magtárban szervezett programokkal is hangolódhatunk a karácsonyra. Az apátság programjai között pedig adventi zenei áhítat is szerepel.

A balatonlellei Művelődési Ház és Könyvtár parkja idén is karácsonyi fénybe borul. A Karácsonyi park december 2-án nyílik meg, kézművesvásárral, forró teával, forralt borral várnak mindenkit.

Téli programlehetőségek az ezerarcú Balatonnál

A kedvcsinálót ITT olvashatja. Bár a Balaton leginkább nyaranta kerül a turisták, pihenni vágyók érdeklődésének középpontjába, a tónál ősztől tavaszig is rengeteg programlehetőség kínálkozik. Sokkal békésebb ilyenkor a vidék, de éppen ez adja a téli Balaton hangulatának különlegességét.

Veszprémben két vásár is megnyitja kapuit

Veszprémben december 9-én és 10-én az ActiCityben több tucat kiállító termékei közül választhatnak egyedi karácsonyi ajándékokat, a levendulaszappanoktól az újrahasznosított anyagokból készült divatcikkeken át egészen a kézműves ékszerekig.

A város egyik legromantikusabb helyszínén advent első három vasárnapján és szombaton 9–13 óráig látogatható a piac. Az Óvárosban idén is számíthatnak ajándékötletekre, finom falatokra, és tematikus programokra.

Ünnepi díszbe öltözik Keszthely városának Fő tere is: a látványos fénydekorációk, a városi karácsonyfa, a betlehem és a fotópontok mellett gasztronómiai kitelepülők is várják a karácsonyra hangolódókat. Gyerekműsorokkal, játszóházzal, koncertekkel készülnek a karácsonyi vásárra december 1-től egészen január 9-ig (kivéve december 24-ét és január 1-jét). A város Balaton-parti jégpályája pedig december 15-től nyílik meg.

Gyenesdiáson illatos sült gesztenye, fűszeres forralt bor, ropogós sült kolbász és sok finom sütemény idézi meg az az advent hangulatát a Községháza előtti téren. A kézművesvásárban beszerezhetik az ajándékot a fa alá, lesz adventi kézműves-foglalkozás és mézeskalácssütés, süteménysütő verseny, vasárnap pedig halászlé is készül. A környezettudatosság jegyében pedig arra buzdítanak mindenkit, hogy az eldobható poharak helyett szerezzen be egyet Gyenesdiás logózott bögréjéből, vagy hozza magával a sajátját.

Zamárdiban december 17-én 14 órától várják azokat, akik ehető vagy egyedi ajándékokat szeretnének vásárolni, vagy csak elmerülni az adventi vásárok hangulatában. A vásári forgatag mellett látványfőzésre és kézműves-foglalkozásokra is készülhettek. Érdemes időben odaérni: akik a leghamarabb érkeznek, 15 órától ingyenesen kóstolhatják meg a híres bajai halászlevet. A jó hangulatról a Noah’s Ark együttes gondoskodik – gyűjtötte össze a WeloveBalaton.