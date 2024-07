Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és a GVH elnöke után az Igazságügyi Minisztérium (IM) is kemény üzenetet küldött az utóbbi időben rendszeresen késő légitársaságoknak. A tárca elfogadhatatlan tartja, hogy a repülésszervezők érzéketlenül, szinte csomagként tekintenek az utazókra.

„Nem maradhat következmények nélkül az, ahogy az utasokat kezelik” – írta az az MTI-hez eljuttatott közleményben az IM.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter utasította a vizsgálatokat végző hatóságokat, hogy a lehető legszigorúbban járjanak el a súlyos járatkésések ügyében.A miniszter szerint:



Azok a családok, akik egész évben azért dolgoztak, hogy a félretett pénzükből nyaralni mehessenek, nem ezt érdemlik.

Amennyiben a fogyasztóvédelmi hatóságok szabálysértést állapítanak meg, a bírság mértékét tekintve a kkv-nak nem minősülő vállalkozásokkal szemben – súlyos jogsértés esetén – 1 millió forinttól a vállalkozás nettó árbevételének 5 százalékáig, de legfeljebb 650 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak.

Jelenleg 13 hatósági ellenőrzés van folyamatban 5 légitársasággal szemben. Az Eurowings, a Ryanair, a Sun Express, a Tailwind Airlines és a Wizz Air működését vizsgáló eljárások részeként a hatóság tájékoztatást és adatokat kér be a késések és törlések kapcsán a légitársaságoktól. Ezen adatszolgáltatások jelenleg is folyamatban vannak.