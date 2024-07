A korábban a Ryanair ellen fogyasztóvédelmi pert kezdeményező Atka Fogyasztóvédelmi Egyesület szerint a reptéri káoszt okozó felháborító késésekkel a fapados légitársaságok gyakran megsértik a magyarországi fogyasztók jogait és a jogszabályokat is.

Sérelmet okoz a fogyasztóknak, hogy az ilyen helyzetekben az utasok számára sokszor teljesen elérhetetlen a légitársaság, aminek a fogyasztóvédelmi törvény módosításával kell elejét venni

– olvasható az egyesület közleményében.

Kapcsolódó A GVH is odacsap a légitársaságoknak

A személyes ügyfélszolgálat lenne a megoldás

„Napjaink aktuális fogyasztóvédelmi problémája, hogy a magukat fapadosnak nevező légitársaságok nem biztosítanak megfelelő panaszkezelést a fogyasztóknak.” Ezért az Atka Fogyasztóvédelmi Egyesület szerint törvénymódosítás szükséges, hogy

Magyarországon kötelesek legyenek a fogyasztók számára nyitva álló személyes ügyfélszolgálatot nyitni a nagyobb utasforgalommal rendelkező légitársaságok. A civil fogyasztóvédők szerint ez valódi megoldás lenne a fapadosok által okozott fogyasztóvédelmi problémákra.

A fogyasztók joggal várják el, hogy a korral haladva a fogyasztóvédelmi törvény 17/B. paragrafusa által most is előírt személyes ügyfélszolgálati kötelezettséget a közszolgáltató vállalkozások után most végre a nagy utasforgalmú légitársaságokra is kiterjesszék – zárul a közlemény.

A fogyasztóvédők amellett is érvelnek, hogy törvény kötelezzen minden légitársaságot arra, hogy késés esetén közvetlenül értesítsék a utazókat SMS-ben és emailben is, akkor is, ha a repülőjegyet a közvetítőn keresztül vásárolták. Egyes fapadosok jelenleg az adatvédelmi hatóság szabályait ürügyként használva mulasztják el a késésről értesíteni az utasokat.