Egy Opel Insigniát vezető 23 éves nő totálkárra törte a 76 éves Jaguar XK120-at. A nő, figyelmetlenségéből adódóan átsodródott a szembesávba. Szerencsére senki nem szenvedett komolyabb sérülést azonban kérdéses, hogy a Jaguar megmenthető-e még – írja a Totalcar.

Az eset Ausztriában, Salzburg környékén történt. Szemtanuk szerint a szabályosan közlekedő Jaguar frontálisan ütközött a szembesávba átsodródó Insigniával.

Az 1948-as, mára nagyon ritkának számító Jaguar XK120 totálkárra tört. Az Insignia szemből találta el a jobb oldalát, ami a géptetővel együtt teljesen összegyűrődött. Az ütközés a motort is elérte, amelyet a Jaguar alatti, nagy olajfolt jelez.

A woman on the phone and not paying attention to the road drove into a 1948 Jaguar XK120. pic.twitter.com/DDbJdVq6Hb